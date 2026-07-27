El Gobierno y el Grupo Social ONCE repartirán de manera gratuita gafas seguras para ver el eclipse del 12 de agosto

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y el Grupo Social ONCE han puesto en marcha la campaña 'Una vista única. Cuídala', para repartir de forma gratuita dos millones de gafas seguras para ver el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. En el caso de Navarra, el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra participara en la campaña de reparto de gafas.

En concreto, el Grupo Social ONCE distribuirá 1.700.000 ejemplares en todo España y el MICIU, a través de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), las 300.000 gafas restantes.

El reparto de estas gafas seguras tiene el objetivo de prevenir los riesgos oculares asociados a la observación del Trio de Eclipses y forma parte del convenio que este lunes han firmado el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y el vicepresidente primero de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas del Consejo General de la ONCE, Alberto Durán, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España (MUNCYT) de A Coruña. En el acto también ha participado la directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Izaskun Lacunza.

El MICIU se compromete, a través de la Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, a incorporar al Grupo Social ONCE a las reuniones de la Comisión Interministerial para la preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el Trío de Eclipses, así como a proporcionar recursos y materiales divulgativos que puedan ser adaptados, para garantizar la inclusión y el desarrollo cultural de personas con discapacidad visual en particular y con otras discapacidades.

La FECYT, además de distribuir 300.000 gafas seguras entre centros de investigación, museos de ciencia y otras entidades públicas del ámbito de la ciencia, la innovación y las universidades, realizará campañas y actuaciones de divulgación científica del eclipse para todos los públicos, en colaboración con los museos y centros de ciencia de España. Además, elaborará y difundirá materiales didácticos accesibles que permitan a la ciudadanía comprender el fenómeno de forma segura, a través de la página web trioeclipses.es.

Por su parte, el Grupo Social ONCE aportará los 2.000.000 de gafas certificadas para la observación del Trío de Eclipses y adaptará recursos y materiales divulgativos, para garantizar la inclusión y el desarrollo cultural de personas con discapacidad visual en particular y con otras discapacidades.

La distribución se realizará especialmente -a partir del 3 de agosto- por parte de los vendedores y vendedoras de la organización presentes en todo el territorio. Además, participará en la creación y difusión de guías y directrices de observación segura, que garanticen la salud ocular durante el visionado de los eclipses y a realizar campañas publicitarias alertando sobre los riesgos de una observación del eclipse sin contar con los elementos de protección visual requeridos.

El Grupo Social ONCE también emitirá tres cupones para los días 12 de agosto de 2026, 2 de agosto de 2027 y 26 de enero de 2028, coincidiendo con los días durante los cuales tendrán lugar los eclipses del llamado Trío de Eclipses. En total se difundirán cinco millones de cupones por cada sorteo durante los próximos tres años.

España será uno de los mejores escenarios para disfrutar, con todas las medidas de seguridad, del eclipse solar total que, el miércoles 12 de agosto, cruzará el norte del país (desde Galicia hasta Baleares) al atardecer. Será un evento histórico. La franja de totalidad atravesará las comunidades de Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares.

El 2 de agosto de 2027, esta vez en el sur peninsular, tendrá lugar otro eclipse solar, considerado por la comunidad científica como el 'Eclipse del siglo' debido a su inusual duración máxima, de hasta seis minutos. En España, la franja de totalidad cruzará el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. El sur de Andalucía, especialmente la costa de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, disfrutarán de una oscuridad total que, en algunos casos durará más de cuatro minutos.

El 26 de enero de 2028, un eclipse anular cruzará la península de suroeste a noreste y Baleares. Al no cubrir la luna todo el disco solar, se formará un 'anillo de fuego' brillante alrededor de la silueta lunar en pleno invierno. Los observadores situados en la franja central verán un espectacular 'anillo de fuego': un borde brillante de luz solar rodeando la silueta oscura de la luna. La franja de anularidad cruzará la península de suroeste a noreste, pasando, entre otras zonas, por Huelva, Badajoz, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén, Ciudad Real, Comunidad de Madrid, Toledo, Cuenca, Albacete, Teruel, Murcia, Comunitat Valenciana y terminando en las Islas Baleares y sur de Cataluña.

A la hora de observar un eclipse hay que utilizar gafas de eclipse certificadas con la norma ISO 12312-2 y que no hayan caducado. Antes de usarlas hay que comprobar, a contraluz, si están rayadas, rotas perforadas o deterioradas. Si lo están no hay que usarlas. Hay que ponerse las gafas antes de mirar al sol, mirar brevemente unos segundos y bajar la mirada; se repetirá la observación del eclipse siempre con pausas. Finalmente, hay que quitárselas solo después de apartar la vista del sol. Nunca hay que mirar al sol a través de prismáticos, telescopios o cámaras sin un filtro solar profesional colocado en la parte frontal (objetivo) del aparato.