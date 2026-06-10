El Gobierno incrementa y simplifica las ayudas a proyectos de I+D+i con una única convocatoria de 33 millones

Archivo - Un hombre trabaja mirando por un microscopio. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este miércoles, una convocatoria de ayudas a proyectos de I+D+i por un valor total de 33 millones de euros, que integra tres líneas de subvenciones que hasta ahora se convocaban por separado.

El objetivo de esta reorganización es "avanzar en la simplificación administrativa y optimizar los recursos disponibles para apoyar proyectos de investigación de alto impacto en sectores estratégicos para la Comunidad foral", según ha explicado en rueda de prensa el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo.

La convocatoria 2026 de 'Ayudas a proyectos de I+D+i' integra este año en un único instrumento tres convocatorias independientes incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027, aprobado mediante acuerdo del Gobierno de Navarra de 30 de abril de 2025. En concreto, contempla las subvenciones a proyecto de I+D y a proyectos estratégicos de I+D, susceptibles de ser incardinadas en el programa operativo FEDER 21-27, y las subvenciones a proyectos de innovación, que hasta ahora se gestionaban de forma independiente.

La convocatoria, cuyo periodo de solicitud se abrirá una vez que las bases sean publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON), implica la adquisición de compromisos de gasto para los próximos cuatro años, a razón de 500.000 euros en 2026, 6.440.000 euros en 2027, 17.060.000 euros en 2028 y 9.000.000 euros en 2029.

La finalidad de estas ayudas es impulsar la realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación por parte de las empresas, "como instrumento para promover la dinamización tecnológica, el fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo sostenible del tejido productivo navarro".

CUATRO TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS

Esta convocatoria apoya cuatro tipologías de proyectos complementarias, con distintos niveles de duración e impacto. Así, se apoyan proyectos estratégicos de I+D, orientados a "generar un impacto significativo en la economía y la sociedad navarra, contribuyendo a los grandes retos y prioridades identificados en la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra (S4)".

Se contribuye también a financiar proyectos competitivos de I+D dirigidos a "fortalecer la capacidad tecnológica del tejido empresarial navarro mediante la generación de nuevo conocimiento y su aplicación a productos, procesos o servicios". Contempla tres modalidades: proyectos individuales, proyectos colaborativos entre empresas y proyectos de transferencia del conocimiento.

Una tercera tipología contempla el apoyo a proyectos de innovación en procesos, orientados a la implantación de "mejoras significativas" en los métodos de producción o suministro, mediante la incorporación o adaptación de tecnologías que permitan incrementar la productividad, eficiencia, sostenibilidad o calidad en las empresas.

Por último, este año se financiarán también proyectos de innovación en producto, destinados al desarrollo, adaptación o "mejora significativa" de productos, basados en la integración o combinación de tecnologías existentes.

CONCENTRACIÓN DE RECURSOS Y AUMENTO DE LA INVERSIÓN EN I+D+I

Esta fusión de ayudas a la I+D+i se alinea con lo establecido en la revisión de la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S4, que apuesta por "una concentración de recursos en las áreas de desarrollo con mayor potencial de traccionar la economía regional", como son la automoción eléctrica y conectada, la alimentación saludable y sostenible, la industria de la energía verde, la medicina personalizada y de precisión, el turismo sostenible, la industria audiovisual y otros sectores emergentes.

Por su parte, la Ley Foral 15/2018 de Ciencia y Tecnología de 27 de junio de 2018 establece el compromiso de destinar un presupuesto creciente para promoción de I+D+i, hasta alcanzar en 2030 el 2% del presupuesto. Hace además referencia expresa a la necesidad de que las convocatorias de ayudas de I+D+i se alineen con el Plan de Ciencia, Tecnología e innovación de Navarra y los ejes prioritarios de la política de investigación nacional y europea,

Las ayudas a proyectos de investigación, desarrollo e innovación para empresas navarras son una de las medidas de apoyo a medio y largo plazo incluidas en el acuerdo programático para el Gobierno de Navarra de la legislatura 2023-2027. Este acuerdo establece que "Navarra necesita un impulso decidido a la I+D+i empresarial", especialmente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa (pymes), para lo que apuesta por reforzar el fomento de la I+D+i, "combinando adecuadamente las ayudas y subvenciones con los incentivos fiscales".