Gobierno, MCP y 17 ayuntamientos de la Comarca de Pamplona colaborarán en la planificación estratégica del territorio

Foto de familia del consejero Óscar Chivite, el presidente de la MCP, David Campión y representantes de los 17 ayuntamientos que han firmado el protocolo. - CRISTINA NÚÑEZ - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) y 17 municipios de la Comarca han firmado este jueves un protocolo general de actuación por el que se comprometen a colaborar en el diseño y la planificación estratégica del territorio que comprende estos municipios y de los servicios que ofrecen. Una Comarca que representa el 3,2% del territorio de Navarra, pero alberga al 55% de la población de la Comunidad foral, con más de 374.000 habitantes.

Han firmado el documento el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite; el presidemnte de la MCP, David Campión; el segundo teniente de alcalde de Pamplona, Joxe Abaurrea, y los alcaldes y alcaldesas de los otros dieciséis ayuntamientos: Ansoáin, Valle de Aranguren, Barañáin, Beriáin, Berrioplano, Berriozar, Burlada, Cendea de Cizur, Cendea de Galar, Huarte, Noáin / Valle de Elorz, Orkoien, Tiebas - Muruarte de Reta, Valle de Egüés, Villava y Zizur Mayor. La rúbrica ha tenido lugar en la celebración de III Foro Comarcal, en la sede de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

En su intervención antes de la firma, David Campión, ha señalado que entre las posturas de que "hay que fusionar todos los ayuntamientos y la de que "a cada ayuntamiento lo suyo", hay un "término medio", que representa la Mancomunidad, "que viene dada por voluntariedad, por el consensos, por acuerdos, sin tener que ceder nada que tú no quieras, sin tener que fusionarte, sin que te tengan que anexionar".

Por su parte, Joxe Abaurrea, ha subrayado que este protocolo "no nace para sustituir competencias ni para imponer decisiones". Ha señalado que Pamplona es "con mucho el municipio con mayor población de la comarca" y, como tal, tiene la "responsabilidad" de "impulsar" y "liderar cuando corresponda", pero "siempre desde la horizontalidad, la cooperación y el respeto a la identidad y la autonomía de cada municipio". "No queremos una comarca construida desde la subordinación, queremos una comarca construida desde la colaboración", ha recalcado.

A su vez, el consejero Óscar Chivite ha destacado que su Departamento tiene un carácter "eminentemente municipalista" y su objetivo es que "las políticas públicas estén dirigidas según cada ámbito territorial, adecuándose a la diversidad de la norma". "Nuestro compromiso con la ciudadanía es administrar los recursos públicos disponibles de la mejor manera posible. La cogobernanza, el acuerdo y la suma de todas las instituciones y agentes territoriales es la fórmula para llegar hasta ahí", ha destacado, para añadir que este protocolo "es un instrumento que se adecua a nuestra manera de trabajar, acordando y planificando estrategias de futuro juntos".

El protocolo suscrito busca promover un espacio de colaboración para poner en marcha una planificación estratégica territorial, que permita "avanzar en la prestación de servicios de forma conjunta a la ciudadanía y potencie una gestión pública más transparente y abierta". En este sentido, la coordinación de políticas públicas de los distintos municipios "permitirá un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos", destacan en una nota de prensa desde el Ayuntamiento de Pamplona.

El documento ahora firmado aspira a convertirse en un marco de colaboración que regule actuaciones coordinadas posteriores, en aras de establecer "un modelo comarcal común, basado en la gestión compartida y coordinada de los servicios públicos bajo criterios de eficacia, eficiencia e innovación". En esta labor, el Gobierno de Navarra como regulador del territorio, y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, como prestadora de servicios de forma mancomunada, "juegan un papel fundamental".

FORO COMARCAL COMO INSTRUMENTO DE COORDINACIÓN

De cara a concretar esa planificación estratégica, se ha creado este Foro Comarcal, que estará integrado por representantes de todos los firmantes. El Foro será el instrumento para promover avances en materia de planificación coordinada y de él dependerán cuantos órganos vayan surgiendo para desarrollar, impulsar y dinamizar iniciativas encaminadas a avanzar en distintas áreas y objetivos coordinados. Asimismo, se crearán una comisión de seguimiento, encargada de velar por el cumplimiento del protocolo, que entrará este mismo jueves en vigor y que tiene una vigencia de cuatro años, si bien podrá prorrogarse automáticamente por cuatro años más.

La firma del protocolo general de actuación supone una declaración de intenciones sobre colaboración y coordinación en el desarrollo estratégico de servicios y en la planificación territorial. No obstante, no lleva consigo compromisos jurídicos ni económicos para las partes firmantes. Es por ello que aquellas medidas que surjan a raíz de este protocolo lo harán en base a convenios específicos y otros instrumentos jurídicos.

El protocolo ahora firmado es el resultado final de una serie de trabajos previos que arrancaron en octubre de 2025, durante la celebración del I Foro Comarcal, cuando el Ayuntamiento de Pamplona presentó el proyecto Área Metropolitana - MetropoliAldea. Este proyecto, enmarcado en la Agenda Urbana Pamplona 2030, surgió con la intención de configurar redes de trabajo entre diferentes municipios "capaces de identificar y afrontar los retos supramunicipales que están surgiendo y promover una prestación conjunta de servicios".

En ese primer foro, las entidades públicas participantes acordaron iniciar una línea de trabajo conjunta para crear un espacio estable de diálogo y cooperación. Un mes después, en noviembre de 20025, se celebró el II Foro Comarcal, para concretar esas ideas. De allí surgió un grupo motor y varios grupos sectoriales, como el de movilidad y sostenibilidad, para ahondar en la planificación estratégica coordinada. Desde entonces hasta ahora, se ha ido avanzando en la definición de funciones y en la realización de un estudio comarcal sobre servicios y gestión supramunicipal.