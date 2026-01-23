El Gobierno moviliza hasta 48 quitanieves ante la previsión de bajada de la cota de nieve en Navarra las próximas horas

Quitanieves. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del departamento de Cohesión Territorial, ha activado hasta 48 quitanieves en las próximas horas ante la previsión de bajada de la nota de nieve entre los 600 y los 700 metros a partir de esta madrugada.

Ante estas previsiones, el Gobierno de Navarra ha preparado los siguientes dispositivos: en el distrito de Aoiz, 14 equipos; en el de Irurtzun, 10 equipos; en el de Estella-Lizarra están previstos 4; en el de Pamplona, 3; en el de Tafalla, 2; en el de Mugairi, 5; en la Autovía del Pirineo (A-21), 6; y en la Autovía del Camino (A-12), 4 equipos.

El estado actualizado de las carreteras de la Comunidad foral puede consultarse en la web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el número de teléfono 848 423 500. También puede verse el estado de las vías en las cámaras web que el Gobierno de Navarra tiene dispuestas en las carreteras e infraestructuras principales.

El Ejecutivo foral recuerda a la ciudadanía "extremar la precaución en los desplazamientos y adoptar las medidas necesarias de prevención".