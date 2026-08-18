El Gobierno de Navarra abre expediente por detectar sobreprecio en 16 viviendas alquiladas en zona de mercado tensionado

Archivo - El nuevo decreto foral de Habitabilidad busca garantizar "condiciones mínimas dignas y adecuadas" en todas las viviendas - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha abierto expediente por detectar sobreprecio en 16 viviendas alquiladas situadas en localidades declaradas Zonas de Mercado Residencial Tensionado. El departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias ha comenzado a enviar comunicaciones a las personas físicas titulares de estas viviendas, informándoles de que se ha detectado que las viviendas están alquiladas por encima del índice de precios marcado para estas zonas.

En concreto se trata de 16 viviendas, 12 de ellas situadas en Pamplona y Comarca, dos en la Ribera y dos en Zona Media.

A todas ellas se les da un plazo de 10 días hábiles para presentar el contrato de alquiler vigente y, en su caso, el contrato anterior junto con el justificante bancario del cobro de la última renta, así como aquellas alegaciones que consideren oportunas. En caso de que no se justifique el sobreprecio, se continuará con el expediente.

Antes de iniciar un expediente sancionador la Dirección General de Vivienda puede conceder un plazo no superior a 15 días para rectificar el contrato y, en su caso, devolver la diferencia de importe se ha estado cobrado indebidamente. En el caso de que proceda sancionar, se inicia el procedimiento sancionador con multas que oscilan entre los 3.001 y los 30.000 euros, ha informado el Ejecutivo.

La detección ha sido posible gracias a la inspección sistematizada y ordinaria que se realiza desde la Dirección General de Vivienda de los contratos registrados en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda de Navarra (RECA).

En junio de 2025 se aprobó la declaración de Zona de Mercado Residencial Tensionado para 21 municipios navarros: Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta. Una de las herramientas recogidas en el Plan de Medidas de Zona de Mercado Tensionado es la limitación de los precios del alquiler a través del índice de referencia de precios de alquiler de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para los nuevos contratos de alquiler de viviendas que no hayan estado arrendadas en los últimos cinco años, el cual establece un rango de precios por metro cuadrado según la ubicación y características específicas del inmueble.

23.066 CONTRATOS ACTIVOS INSCRITOS EN EL RECA

El RECA es el registro de contratos de arrendamiento de viviendas de Navarra, un registro de naturaleza administrativa, declarativa y de carácter electrónico en el que deben inscribirse todos los contratos de alquiler, ya sean de vivienda habitual o de arrendamiento de temporada, ubicadas en el territorio de la Comunidad Foral. La aplicación también permite consultar, modificar y cancelar los contratos registrados, ha detallado el Gobierno.

Dependiente de la Dirección General de Vivienda y único registro público que existe en materia de alquiler en la Comunidad foral, el Gobierno ha indicado que supone una herramienta fundamental para el control y el seguimiento del mercado de alquiler en la Zona de Mercado Tensionado y para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que la ley impone en esta materia.

Se deben registrar en él los contratos en vigor en el plazo de un mes a partir de la fecha de formalización del contrato. En caso de contratos de temporada, es obligatorio registrar todos los contratos en vigor posteriores al 1 de enero de 2019.

Actualmente, hay 23.066 contratos activos inscritos en el RECA. A esta cifra se suman aquellos contratos que no requieren inscripción por parte de las personas arrendadoras, ya que son registrados de oficio por la Dirección General de Vivienda. Entre ellos se encuentran las 1.163 viviendas gestionadas a través de la Bolsa de Alquiler y los 4.524 contratos de vivienda protegida en régimen de alquiler.