El Gobierno de Navarra activa el nivel 0 de pre-emergencia ante el alto riesgo de incendio forestal en los próximos días

Archivo - Imagen de archivo de un incendio forestal en Carcastillo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha activado a las 15 horas de este martes la situación operativa 0 (pre-emergencia) del Plan Especial ante el riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA) ante el alto riesgo de incendio forestal en los próximos días.

Según han informado desde el Ejecutivo foral en una nota, de producirse incendios "se prevé que su evolución pueda ser desfavorable", en vista de las condiciones meteorológicas y del estado de la vegetación.

En vista de la situación, la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno foral, Inma Jurío, y el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, han mantenido una reunión en la que se ha acordado la activación del plan.

Han participado también en el encuentro el director general de Interior, Salvador Díez; la directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña; el director del Servicio de Prevención, Emergencias y Protección Civil, José Joaquín Pascual; el director del Servicio de Bomberos de Navarra / Nafarroako Suhiltzaileak, Iñaki Elías, y personal técnico de ambos servicios.

La previsión meteorológica describe, este martes, un riesgo alto o muy alto de incendios en la mitad norte. El miércoles será ya "muy alto" en la misma zona. Y a partir del jueves, el riesgo se extenderá a la totalidad de Navarra, y alcanzará el nivel máximo (riesgo "extremo") en la mitad norte" y será "muy alto" en el resto del territorio.

Estos niveles de alerta se mantendrán, según los pronósticos, durante toda la semana. Así, a partir de mañana miércoles, la previsión meteorológica contempla un aumento progresivo de las temperaturas, con máximas que podrán alcanzar los 38 grados en diversos puntos de Navarra, progresando hasta máximas de 42 grados centígrados el domingo. Y temperaturas mínimas también en ascenso, que se mantendrán ya por encima de los 20º el domingo.

En cuento al viento, a partir del miércoles, y durante toda la semana predominarán los vientos de componente sur, que contribuirán a la pérdida de humedad de la vegetación.

Y al viento se añade la ausencia de precipitaciones en los próximos días, factores que aumentan el riesgo, especialmente tras un mes sin apenas lluvias en la zona media y la ribera y precipitaciones escasa en el resto del territorio.

La fase de pre emergencia conlleva una serie de medidas de prevención, como la comunicación de la situación al Servicio de Bomberos de Navarra, al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a la Policía Foral y la Delegación del Gobierno, con el objeto de alertar a todos los recursos disponibles e intensificar las medidas de vigilancia.