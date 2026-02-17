El Gobierno de Navarra adapta su sede judicial electrónica del sistema Avantius para su uso en dispositivos móviles

Sistema Avantius. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tracasa Instrumental, empresa pública del Ejecutivo foral y de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), ha culminado el proyecto que tenía por objetivo la adaptación de la sede judicial electrónica del sistema Avantius (PSP) para su uso en dispositivos móviles. Esto supone un avance en la modernización de los servicios judiciales, ya que permite que tanto los profesionales de los servicios de Justicia como los colaboradores puedan acceder a la sede judicial electrónica de Avantius desde sus terminales de "forma optimizada, con la misma seguridad y eficacia que desde un ordenador, aumentando significativamente su capacidad operativa".

Esta adaptación ha sido diseñada de tal manera que ajusta la apariencia, estructura y contenido de la sede judicial electrónica a cualquier dispositivo móvil, "garantizando una navegación fluida", ha informado el Gobierno foral. Entre sus principales funcionalidades destacan el acceso al expediente judicial electrónico, la recepción y consulta de notificaciones, la gestión de la agenda y señalamientos, el envío de escritos, atestados y partes y el acceso mediante cl@ve desde dispositivos móviles, para realizar trámites online.

Con este proyecto, las administraciones de justicia que emplean Avantius, desarrollado por Tracasa y actualmente implantado en la Comunidad foral, Aragón, Cantabria, Euskadi y el Principado de Andorra, "refuerzan su compromiso con una justicia más cercana, ágil y adaptada a las necesidades reales de sus profesionales y colaboradores externos", ha añadido.

La posibilidad de utilizar el Portal de Servicios Profesionales en los dispositivos móviles responde a una demanda creciente de sus personas usuarias, "ya que de esta manera se posibilita la consulta de información del expediente judicial electrónico fuera de la oficina, en desplazamientos, en salas y juzgados o en situaciones de urgencia", ha indicado el Ejecutivo. Así, se reducen tiempos de gestión y se mejora la accesibilidad al poder entrar con el sistema Cl@ve, evitando tener que instalar certificados digitales.