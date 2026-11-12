El Gobierno de Navarra amplía las posibilidades de optar al Premio Berdinna a la igualdad en su décima edición

Entrega del Premio Berdinna del año pasado a la Asociación El Cambio de Murillo el Fruto. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Entidades y particulares pueden presentar desde este viernes candidaturas a la décima edición del Premio Berdinna a la igualdad, promovido por el Gobierno de Navarra, con la finalidad de destacar y reconocer públicamente la actuación de organismos o personas que se han distinguido por su labor en el campo de la igualdad entre mujeres y hombres en la Comunidad foral. El plazo finaliza el próximo 31 de diciembre, según consta en las bases publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON).

La convocatoria de 2027 incorpora cambios dirigidos a "ampliar las posibilidades de participación y reconocer la diversidad de formas de trabajar por la igualdad". Por primera vez, se contempla expresamente la posibilidad de presentar candidaturas conjuntas integradas por dos o más personas físicas cuando se trate de proyectos o trabajos realizados de manera colectiva. Esta modificación "permite reconocer el valor del trabajo compartido, las alianzas y las iniciativas impulsadas conjuntamente por varias personas".

Otra de las novedades es que podrán presentarse proyectos o trabajos iniciados con anterioridad a los dos años precedentes a la convocatoria, siempre que hayan tenido una ejecución efectiva durante los dos últimos años. En estos casos, las candidaturas deberán identificar las actuaciones realizadas, los resultados obtenidos y los principales hitos alcanzados durante ese periodo. Con esta modificación se pretende reconocer también proyectos "con una trayectoria consolidada que mantienen su actividad, capacidad de transformación e impacto social".

La distinción cuenta con una dotación económica de 3.000 euros y se entrega en un acto solemne organizado en torno al día 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día internacional de las Mujeres.

Las candidaturas deben presentarse por vía telemática, a través del registro general electrónico del Gobierno de Navarra. La información completa y modelos de solicitud puede consultarse en la sección de trámites del Gobierno de Navarra en internet.

Las entidades o personas proponentes deberán presentar un formulario y una memoria explicativa de hasta 1.000 palabras que recoja los méritos relevantes que avalan la presentación de la candidatura de la persona o entidad, el trabajo o proyectos realizados y la información que se crea conveniente y que acredite los méritos estimados para acceder a este premio, explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

El jurado estará presidido por el vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. La directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), Patricia Abad, será la vicepresidenta de este tribunal, mientras que la responsable de la Subdirección Jurídica y de Gestión del INAI será la secretaria. Ejercerán de vocales representantes del INAI , el Consejo Navarro de Igualdad, la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) y Arancha Muria Murillo, en representación de la Asociación de Mujeres 'El Cambio' de Murillo el Fruto, galardonada con el último Premio Berdinna 2026.

El tribunal valorará las trayectorias de las personas o entidades propuestas en el ámbito de la igualdad y la relevancia de sus actuaciones, acciones, trabajos o proyectos que reconozcan la labor de las mujeres, promuevan su igualdad de derechos y oportunidades o favorezcan su empoderamiento. También tendrá en cuenta la repercusión e influencia en la sociedad del proyecto, asociación o persona propuesta, así como su vinculación con la Comunidad foral.

GALARDONES ANTERIORES

La instauración de este galardón ha permitido hasta ahora reconocer y difundir la trayectoria de nueve mujeres y/o entidades de referencia en Navarra en el campo de la igualdad. El Premio Berdinna comenzó a concederse en 2018, cuando el Gobierno de Navarra otorgó esta distinción a la investigadora social Blanca Fernández Viguera por su conocimiento y promoción de los estudios de género a través de la investigación y la docencia, así como su activismo feminista. En 2019, este reconocimiento recayó en la asociación Alaiz, por su labor de impulso del empoderamiento de las mujeres.

En la siguiente edición, la entidad merecedora del premio fue la Asociación Lunes Lilas Navarra, una organización que nació para reivindicar "una sociedad libre de violencias machistas y en favor de la igualdad y que ha evolucionado hacia el empoderamiento y la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres".

En 2021, el Premio Berdinna se otorgó a la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de Navarra (Afammer Navarra) por su trabajo en favor de la igualdad entre mujeres y hombres en el medio rural y "su papel clave en la estrategia contra la despoblación". En 2022, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE Navarra) recibió la distinción por su compromiso con la eliminación de la violencia contra las mujeres en el ámbito de la discapacidad a través de la atención directa y talleres de empoderamiento con mujeres con discapacidad.

En 2023, este reconocimiento fue para la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas (COMFIN), por su contribución al fomento de la igualdad a través de la cooperación entre asociaciones de mujeres, y "su incidencia política en el impulso y mejora de políticas de igualdad"; en 2024 se otorgó a la Asociación Contra la Trata (ACT), por su trabajo para fomentar la igualdad y erradicar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual; en 2025 fue para la magistrada Esther Erice, por ser una referente en el ámbito de la justicia con perspectiva feminista; y en su última edición, este año, recayó en la Asociación de Mujeres 'El Cambio' de Murillo el Fruto por su destacada labor frente a la violencia contra las mujeres y el impulso de la igualdad, "que le ha llevado a ser una entidad de referencia en su territorio y a contribuir de forma significativa a una sociedad más justa e igualitaria".