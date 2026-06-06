El Gobierno de Navarra apela a la colaboración ciudadana para prevenir incendios en el ámbito rural

Archivo - Imagen de archivo del incendio forestal de Carcastillo en agosto de 2025. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Interior, ha difundido una campaña, con el lema 'Tú puedes ser parte de la solución', que contiene recomendaciones sobre cómo preparar las viviendas para prevenir un fuego cuando el índice de riesgo es muy alto o extremo, y también acerca de la manera de actuar en caso de incendio.

Partiendo de la base de que prevenir el incendio "es el sistema más efectivo de extinción", la campaña insta a la ciudadanía a evitar hogueras, barbacoas o el empleo de herramientas que generen chispas, a tener preparados puntos de agua en el exterior de la vivienda y a ubicar las barbacoas sobre una superficie no inflamable y dotarlas de un dispositivo 'matachispas'.

Otra medida efectiva es la limpieza de vegetación seca, leña y otros elementos inflamables en un perímetro de 10 metros alrededor de la vivienda, así como aclarar la vegetación que rodee la propiedad en un radio de 30 metros circundantes a la vivienda, explican en un comunicado desde el Gobierno foral.

Por su parte, se recomienda a la ciudadanía conocer el Plan de Actuación Municipal ante Incendios Forestales (PAMIF) de la localidad de residencia, las medidas que contempla, el punto de reunión ante un fuego y las vías de evacuación previstas.

CÓMO PROCEDER EN CASO DE INCENDIO

Asimismo, la campaña contiene recomendaciones sobre cómo proceder en caso de incendio. Se aconseja llamar al 112 y transmitir información clara y concisa de lo que está sucediendo, evitar riesgos personales para salvar objetos y seguir las instrucciones de las autoridades y servicios d emergencia.

En caso de no recibir la orden de evacuación, se recomienda confinarse en el domicilio, cerrar puertas y ventanas, así como llaves de paso de gas, gasóleo u otros combustibles, tapar las rejillas o aberturas con paños mojados para que no entren los humos del incendio, y activar el riego para remojar las zonas amenazadas del entorno de la vivienda. En esa situación, es necesario comunicar al 112 el confinamiento y la ubicación de la vivienda para que los equipos de emergencia indiquen el recorrido de evacuación más seguro.

En caso de evacuación, se deben seguir las instrucciones de las autoridades, que verificarán si el fuego está lejos y el recorrido de evacuación es seguro. Asimismo, es importante tener en cuenta a las personas vulnerables del entorno, que en estas situaciones puedan requerir de asistencia.

La campaña publicitaria se difundirá durante los próximos días en la prensa digital navarra, radios locales y redes sociales.

El Gobierno de Navarra facilita vía web indicaciones sobre las acciones preventivas, la normativa del uso del fuego y el índice de riesgo actualizado.