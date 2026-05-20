El Gobierno de Navarra apoya "rotundamente" al consejero de Educación tras la crisis entre los socios

Archivo - El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este miércoles que el Ejecutivo foral apoya "rotundamente" al consejero de Educación, Carlos Gimeno, tras la crisis que provocó entre los socios de Gobierno el anuncio de cierre de aulas en la red concertada y ha defendido que "estamos hablando de un excelente consejero de Educación".

"Estamos hablando de que la educación es de los servicios públicos mejor valorados para la ciudadanía. Estamos hablando de un sistema educativo que garantiza que entre el 98 y el 99% de los prematriculados tengan plaza en su primera opción. Estamos hablando de un sistema educativo navarro, gracias al consejero Gimeno, que está a niveles de excelencia en materia de FP Dual, donde hemos dado coherencia a la demanda laboral con el sistema educativo de Formación Profesional, también lo que es la implementación del ciclo de 0-3 años", ha afirmado Remírez a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.

El portavoz del Ejecutivo ha destacado que esto "no lo digo yo, no lo dice este Gobierno, lo dice la propia ciudadanía, que valora muy positivamente lo que es el sistema educativo de Navarra, y eso ha sido gracias al trabajo realizado por el consejero Gimeno y todo su equipo".

Sobre el trabajo que va a realizar el Gobierno de Navarra para aplicar la ley de UPN contra el cierre de aulas, que fue aprobada con la abstención de Geroa Bai, socio del Ejecutivo, Remírez ha señalado que "la ley todavía no está publicada en el Boletín Oficial de Navarra, nos la tienen que remitir desde el Parlamento, y el Departamento de Educación está analizando lo que es la previsión del contenido de esa ley, y en esa línea trabajaremos para que se aplique de manera concreta y acudiendo al principio de legalidad, que es lo que siempre hace este Gobierno, cumplir las leyes que emanan de la soberanía popular marca en el Parlamento".

Javier Remírez ha explicado que se evaluará la ley "para ver situaciones de complejidad que puede tener en términos de organización y planificación para el próximo curso escolar, pero siempre primando que beneficie a la ciudadanía y que no se vea perjudicada".

El portavoz ha señalado que "la proposición de ley que impulsó UPN, que fue autoenmendada por el propio partido, reconociendo la chapuza jurídica que hicieron ellos mismos, tenía claros visos de inconstitucionalidad". "Tenemos que ver cómo queda esta ley y cómo queda publicada para analizarla y, en su caso, lógicamente, que se puede ver qué consecuencias tiene, sobre todo, centrado en el sistema educativo de Navarra, en que la ciudadanía de Navarra no se vea afectada, sobre todo los padres, familias y centros, garantizando la seguridad pública y la estabilidad para centros, familia y alumnado", ha resaltado.