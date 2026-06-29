Gobierno de Navarra aprueba la desescalada del Plan Infona a nivel 0

PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado este lunes la desescalada del Plan Infona (Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en Navarra) a nivel 0, que mantiene el plan activo en fase de preemergencia.

Según ha informado el Ejecutivo, este plan se mantenía activo en el nivel 2 desde la tarde del jueves, a consecuencia del tensionamiento de los equipos de emergencia y protección civil debido al incendio de Ezcabarte, que este lunes ya ha quedado controlado.