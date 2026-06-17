El Gobierno de Navarra aprueba un nuevo Plan Operativo de Accesibilidad con 191 actuaciones en 2026

PAMPLONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, el Plan Operativo de Accesibilidad Universal para 2026, que prevé el despliegue de 191 actuaciones en este año para avanzar hacia una Navarra más inclusiva y accesible para todas las personas.

Según el Gobierno, el plan aborda la accesibilidad desde una perspectiva integral, con medidas de mejora en edificios y espacios públicos, transporte, entornos digitales, comunicación, formación del personal público y apoyo a la autonomía personal, mediante la eliminación de barreras físicas, sensoriales, cognitivas y tecnológicas.

Las actuaciones propuestas por los distintos departamentos y organismos públicos implicados suman una inversión en accesibilidad de 31.076.460 euros, según ha informado en la rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno el vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno, Javier Remírez, quien ha destacado la política de mejora continua que mantiene el Ejecutivo foral en materia de accesibilidad.

El vicepresidente ha explicado que el Plan Operativo aprobado hoy se ha elaborado con un enfoque que reconoce "la accesibilidad universal como condición indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos de ciudadanía", con especial atención a las personas con algún tipo de discapacidad. "Con la aprobación de este plan, el Gobierno de Navarra refuerza su compromiso con la accesibilidad universal como un derecho de ciudadanía y como un elemento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades, la participación social y la autonomía de todas las personas", ha destacado Remírez.

MEDIDAS PREVISTAS EN EDIFICIOS

El plan operativo aprobado se enmarca en la Estrategia de Accesibilidad Universal de Navarra 2026-2030, que establece los objetivos a medio plazo en esta materia.

Entre las principales medidas de 2026 destacan las mejoras de la accesibilidad planteadas en edificios públicos, que concentran el grueso de presupuesto de actuaciones, con 23,8 millones reservados para licitaciones de reforma o construcción de nuevos edificios accesibles y 3,2 millones para la realización de diagnósticos de accesibilidad en centros educativos, sanitarios y oficinas, con el fin de identificar nuevas necesidades y planificar futuras intervenciones.

Así, en el ámbito educativo, se avanzará en la construcción de 13 infraestructuras escolares, con intervenciones como el nuevo colegio de Ancín, las ampliaciones de los colegios públicos de Viana y Cintruénigo y los institutos Alhama de Corella, Marqués de Villena de Marcilla y el proyecto de ampliación del instituto Castejón, además de la remodelación del edificio Victor Pradera de Pamplona / Iruña, la rehabilitación de la ETI San Juan y la nueva ETI de Tudela o el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional de Baztan-Bidasoa, ubicado en Oronoz-Mugaire.

Asimismo, se incluyen actuaciones para mejorar la accesibilidad de centros de salud, áreas hospitalarias, residencias, centros de día, instalaciones deportivas y universitarias y dependencias administrativas. Entre ellas, destacan la finalización de la residencia de personas mayores en Estella-Lizarra cumpliendo criterios de accesibilidad universal, las reformas del centro de día Vergel de Pamplona y el centro de día Las Hayas y la adecuación de la zona de esparcimiento de la residencia de Lumbier, así como la inversión para impulsar un edificio dedicado a Ciencias del Deporte en el Campus de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en Tudela.

TRANSPORTE, MOVILIDAD, VIVIENDAS Y COMUNICACIÓN ACCESIBLES

El plan incorpora medidas para garantizar la accesibilidad en los servicios de transporte público y escolar, incluyendo la incorporación de criterios de accesibilidad en nuevas concesiones de transporte regular para las áreas de Pamplona, Pirineos, Noroeste, Estella-Lizarra y Ribera Alta, la adaptación de vehículos de transporte escolar (2,4 millones) y el apoyo a la adaptación de eurotaxis en zonas rurales (45.000 euros), mediante la correspondiente convocatoria de ayudas.

Asimismo, se prevé la puesta en marcha de dos nuevas líneas de transporte interurbano adaptado destinadas a facilitar el acceso de personas mayores y personas con discapacidad a centros de día y otros recursos asistenciales, ha informado el Gobierno.

El plan incluye igualmente ayudas para la mejora de la accesibilidad en viviendas privadas, subvenciones para productos de apoyo destinados a fomentar la autonomía personal y nuevas iniciativas para facilitar el acceso a recursos técnicos que favorezcan la vida independiente de las personas con discapacidad.

Por otra parte, el Gobierno de Navarra continuará impulsando la elaboración de documentación y folletos informativos en lectura fácil y lenguaje claro, especialmente en ámbitos sensibles como centros de salud y servicios hospitalarios o sociales. También facilitará la traducción a lengua de signos de sus principales eventos y la accesibilidad de sus campañas institucionales, eventos públicos y contenidos culturales, ha añadido.

ACCESIBILIDAD DIGITAL, SERVICIOS PÚBLICOS ACCESIBLES Y FORMACIÓN

La transformación digital constituye otro de los ejes prioritarios. Durante 2026, se desarrollarán nuevas páginas web y aplicaciones conforme a los estándares internacionales de accesibilidad, se realizarán auditorías especializadas y se implantarán mejoras en portales y servicios digitales de la Administración foral para "garantizar que puedan ser utilizados por toda la ciudadanía".

Además, se reforzará la coordinación entre las unidades responsables de la gestión web y se mantendrán sistemas de evaluación permanente de la accesibilidad de los contenidos digitales. El plan aprobado hoy incluye también un programa formativo destinado al personal de las administraciones públicas. Entre otras actuaciones, se impartirán cursos sobre atención y trato a personas con discapacidad, accesibilidad universal, cognitiva y digital, lenguaje claro y lengua de signos.

Paralelamente, se desarrollarán acciones de sensibilización dirigidas a aumentar la visibilidad de la discapacidad y promover una cultura institucional basada en la inclusión. Entre ellas destacan jornadas internas de concienciación, programas divulgativos, campañas informativas y la celebración de nuevas ediciones de las jornadas sobre servicios públicos inclusivos y accesibles.