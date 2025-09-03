El Gobierno de Navarra aprueba el Plan de Lucha Contra el Fraude para el periodo 2025-2027

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mejorar la asistencia al contribuyente, establecer medidas preventivas y reforzar el control tributario son los tres ejes sobre los que se apoya el Plan de Lucha Contra el Fraude 2025-2027 que ha aprobado el Gobierno de Navarra en su sesión de gobierno de este miércoles.

Así lo ha explicado el consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo foral, José Luis Arasti, en la posterior rueda de prensa, en la que ha destacado la importancia de un plan "muy amplio y muy consciente de la realidad en la que nos movemos y para el que habrá que reforzar los medios que Hacienda Foral de Navarra tiene a su alcance, tanto humanos como materiales".

Arasti ha añadido que "este nuevo plan, además de todo lo mencionado, tiene un concepto casi de principios fundamentales del propio organismo, el refuerzo de la labor de la Hacienda Foral de Navarra como institución garante de la igualdad y también de la justicia fiscal".

El consejero ha desarrollado cada uno de los ejes de este Plan. En el plano de la atención al contribuyente y para fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, ha dicho, se trabajará en la reducción de la brecha digital, la mejora de la accesibilidad, la simplificación del lenguaje administrativo o la ampliación de las facilidades de pago.

Entre los aspectos relacionados con las medidas preventivas que eviten el fraude se contempla reforzar los suministros y el intercambio de información, fomentar el cumplimiento voluntario mediante medidas de asistencia preventiva y "un viejo anhelo", en palabras del consejero, "como es el de instaurar lo necesario para llevar a cabo un Plan de Educación Cívico-tributaria".

Además, Arasti ha avanzado otro detalle que contiene el plan como es el proyecto de NaTicket de remisión inmediata de información de los registros de facturación de las empresas.

Finalmente, la tercera pata, la del control tributario, persigue mejorar los procesos de detección de riesgos fiscales y selección de contribuyentes a revisar, implementar nuevos controles en materia de criptoactivos y desarrollar nuevas utilidades de control a través de aplicaciones de auditoría informática forense.

Este Plan se actualizará anualmente y, según ha explicado, cumple con la resolución del Parlamento que insta al Gobierno de Navarra a elaborar un plan trienal de lucha contra el fraude fiscal.

Este plan se aprueba la misma semana en la que se ha celebrado la Comisión de Lucha Contra el Fraude, que tuvo lugar el pasado lunes y en la que se presentaron los resultados del Plan de Control Tributario 2024. Estos mostraron más de 131 millones de euros aflorados gracias a las más de 147.000 actuaciones que llevó a cabo el personal de Hacienda Foral de Navarra.