El Gobierno de Navarra aprueba la propuesta del nuevo Estatuto de Personal con el apoyo de Afapna, CCOO y UGT

Mesa de Función Pública. - UNAI BEROIZ

PAMPLONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado este lunes la propuesta de nuevo Estatuto de Personal, una norma que ha contado en la Mesa General con los votos favorables de Afapna, CCOO y UGT. El posicionamiento de la Mesa General da luz verde ahora a la tramitación administrativa del texto para que, posteriormente, sea enviado al Parlamento de Navarra. El nuevo Estatuto pretende actualizar la norma actual, que data de 1993, y tiene como objetivo "diseñar una Administración más eficiente, moderna y adaptada a la realidad del siglo XXI", ha informado el Ejecutivo.

La propuesta de Estatuto aprobada hoy, ha añadido, "conjuga la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas públicas y la eficiente prestación de los servicios públicos". Entre sus novedades, incluye la implantación de la carrera profesional, que reconoce el derecho a la progresión en la carrera horizontal y al desarrollo de la trayectoria profesional para todo el personal en 5 tramos.

La publicación de la ley, ha expuesto el Gobierno, conllevará la inmediata percepción de una cantidad fija mensual en 14 pagas anuales derivada del encuadramiento inicial en el correspondiente tramo de carrera profesional, cuya implantación será progresiva. Así, se iniciará con la retribución del 20% el primer año desde el momento de la publicación y con carácter retroactivo a 1 de enero de 2027. La progresión prevista en la carrera es: 20% en 2027; 30% en 2028; 50% en 2029; 70% en 2030; 90% en 2031 y 100% en 2032. Esta carrera es voluntaria e individual y será retribuida en función del tramo alcanzado.

También se incorpora un complemento por la evaluación del desempeño, que se añade al complemento fijo de carrera profesional a modo de productividad. Se actualizan, según el Ejecutivo, los niveles y se mejoran las licencias por fallecimiento e ingreso hospitalario, permiso parental y los correspondientes a familias monoparentales.

Asimismo, ha continuado, se regulan nuevas situaciones administrativas para facilitar la movilidad interadministrativa y "se mejora la promoción profesional tanto con carácter temporal como definitivo, entre otras medidas enmarcadas en un Estatuto dotado de la cobertura suficiente para todos los desarrollos reglamentarios posteriores".

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

El Gobierno foral ha informado de que, desde el inicio de la legislatura, ha mostrado su voluntad de desarrollar un nuevo Estatuto de Personal, "un proyecto muy ambicioso tanto por su intensidad como por la complejidad que entraña una norma muy heterogénea que data de 1993".

Tras la elaboración del documento y al acuerdo alcanzado con los sindicatos, la norma afronta ahora un proceso administrativo para su tramitación "largo y complejo", que implica cumplimentar más de una veintena de trámites y "cuya agilidad viene determinada también por el alcance, extensión y relevancia del proyecto propuesto", ha indicado el Gobierno. Una vez cumplimentados estos trámites, el Gobierno de Navarra enviará la norma después de verano al Parlamento para su debate.