El Gobierno de Navarra aprueba el proyecto de Ley Foral de Industria y lo remite al Parlamento para su debate

Archivo - Sede del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno foral ha acordado en su sesión de este miércoles aprobar y someter a la deliberación del Parlamento de Navarra el proyecto de Ley Foral de Industria y de Fomento Empresarial. Se trata de un proyecto de ley que ha contado con la participación de más de 300 personas que han realizado un total de 850 propuestas, lo que lo sitúa entre los procesos normativos más participativos que se han impulsado en Navarra.

Este nuevo marco legal establece entre sus objetivos estratégicos impulsar la transformación digital y ecológica del sector industrial y atraer nueva actividad económica "de nicho" en las cadenas de valor consideradas prioritarias para Navarra, como son la automoción y la mecatrónica, la industria agroalimentaria, las energías renovables y almacenamiento, la industria biofarmacéutica, así como la industria aeroespacial.

La nueva Ley Foral pone el foco en la generación de empleo "de calidad" y la atracción de talento y nuevos proyectos empresariales, con medidas de "simplificación y agilización administrativa" a través de la Ventanilla Única Empresarial. Será también clave el impulso de la economía circular, las redes de colaboración público-privadas y la apuesta por la I+D+i y el emprendimiento, "potenciando el valor de Navarra como entorno en el que realizar pruebas de concepto, pruebas pilotos y evaluación de proyectos de innovación en un entorno controlado y favorable".

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno las bases de esta nueva Ley Foral de Industria y Fomento Empresarial, que nace en "un contexto de crisis en Europa y parte del mundo en el que los gobiernos de todo el planeta están definiendo nuevas estrategias industriales" para promover "el crecimiento, la productividad y la resiliencia, así como para abordar los desafíos sociales vigentes".

"Se establecen como valores de la industria navarra la responsabilidad social empresarial; los criterios ambientales, sociales y de gobernanza; la igualdad de oportunidades y el combate de las brechas de género y la conciliación corresponsable de la vida personal, familiar y laboral", ha señalado Irujo. Asimismo, para el consejero se configuran como valores de la industria navarra el apoyo a un modelo que esté vinculado "al arraigo al territorio, que favorezca el relevo generacional a través del fomento de la formación de alumnado mediante el modelo dual, la consolidación de la empresa familiar y la promoción de la economía social y de la cohesión territorial", ha destacado.

POSIBILIDAD DE TRAMITAR PROYECTOS MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO ÚNICO

El nuevo marco normativo habilita los instrumentos necesarios para que la industria navarra se convierta en "un referente en Europa" y para "abordar con éxito el cambio de modelo productivo que requieren las actuales circunstancias". Como herramientas para la planificación estratégica, son elementos claves la Estrategia de Especialización Inteligente S4 y el Plan Industrial y de Fomento Empresarial de Navarra, que se desarrollará mediante programas específicos en los ámbitos clave. Asimismo, el Observatorio Empresarial de Navarra se configura como el instrumento que permitirá el conocimiento de la realidad empresarial en la Comunidad foral.

Con la finalidad de ejercer una gobernanza participativa de carácter público-privada se establece la Mesa del Ecosistema Industrial Navarro. Y para impulsar la Ventanilla Única Empresarial y la simplificación de los trámites administrativos que afectan a las empresas, se establece el Comité de Coordinación de la Ventanilla Única Empresarial. Esta Ventanilla constará de un portal único para las actividades económicas, área privada y directorio de empresas, establecimientos y registros.

Entre las disposiciones para "simplificar y agilizar" los procedimientos administrativos, destaca la posibilidad de tramitar proyectos empresariales mediante un procedimiento único. Se contempla la gestión coordinada de procedimientos, estableciendo un marco de trabajo instrumental y organizativo para el ejercicio coordinado de las competencias administrativas. Se incorporan previsiones con la finalidad de agilizar la emisión de informes. Asimismo, se aborda la emisión de licencias condicionadas como alternativa a la denegación de las mismas.

APOYO MUNICIPAL Y NUEVA FIGURA DE PROYECTOS DE INTERÉS ESTRATÉGICO

La Ley Foral regula, además, los proyectos de inversión de interés foral, con un alcance más amplio que el de la figura equivalente recogida en Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, de medidas de simplificación administrativa.

Se introduce la figura de los proyectos empresariales de interés estratégico para Navarra con la finalidad de conseguir "la máxima agilidad" para iniciativas consideradas de utilidad pública o interés social, a fin de impulsar su implantación mediante la coordinación de los diferentes procedimientos administrativos que deben tramitarse.

La nueva Ley Foral articula también medidas de apoyo a las entidades locales para agilizar la implantación de proyectos empresariales e introduce las entidades colaboradoras de la Administración en materias de comprobación, control e inspección.

Se contempla además la creación de un visualizador de suelo industrial y el impulso de infraestructuras estratégicas para el desarrollo de la industria en Navarra. Se establece, asimismo, la figura de las Entidades de Gestión y Modernización de Áreas Industriales, con la finalidad de que estas áreas puedan contar con un instrumento para la dotación y mejora de sus infraestructuras y servicios, "potenciando la implicación municipal y la colaboración público-privada".

La Ley Foral prevé procesos de reactivación industrial como herramienta para articular medidas que "mitiguen los efectos de una pérdida considerable de capacidad industrial", cifrados en una disminución superior al 20% en la capacidad de producción en un mismo centro productivo radicado en Navarra y una reducción de 75 personas empleadas directas a jornada completa. Con este fin, se regula el procedimiento para resolver la procedencia del inicio del proceso y la creación de la Mesa de Reactivación Industrial para alcanzar un acuerdo con las actuaciones previstas para la reindustrialización y la asunción de los compromisos necesarios.

En lo que se refiere a la transición ecológica, se incidirá en las medidas de descarbonización en las que se viene trabajando en los últimos años y se establece la distinción de los Polígonos 'Net Zero', como áreas de actividad económica de cero emisiones netas.

FINANCIACIÓN, CAPTACIÓN DE INVERSIONES E INTERNACIONALIZACIÓN

Entre las medidas relativas a la financiación de la industria navarra, destaca la creación de un fondo de industrialización para financiar las medidas de apoyo al sector y el impulso de un servicio centralizado de asesoramiento para el acceso a la financiación y medidas para la unificación y visibilidad del ecosistema inversor y financiero. Se contempla la creación de un plan especial de ahorro en entidades financieras que operen en Navarra, dirigido a la ciudadanía para que participe en el impulso de los aspectos relacionados con la sostenibilidad industrial recogidos en esta ley foral.

En lo que se refiere a captación de implantaciones industriales, se establece una serie de medidas para convertir a Navarra en un "destino atractivo" para las inversiones industriales y empresariales.

Asimismo, se da estatus legal a 'Invest in Navarra', como servicio promovido para la atracción y promoción de inversiones, al que se encomiendan diversas actuaciones en materia de coordinación, seguimiento, promoción, asesoramiento y facilitación en el acceso a recursos.