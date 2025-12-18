El Gobierno de Navarra autoriza un gasto de 90,2 millones para cubrir costes del personal de la UPNA

Archivo - La UPNA - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este jueves, el coste planteado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) para hacer frente a sus gastos de personal en 2026, por un importe de 90.295.186 euros.

Se trata de una inversión destinada a sufragar el personal docente e investigador, así como el personal técnico, de gestión y de administración y servicios de la institución académica.

Un total de 2.806.419 euros corresponden al Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades María Goyri, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con 1.862.080 euros y por el Gobierno de Navarra con 607.200 euros.

El Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra emitió el pasado 10 de diciembre un informe favorable a la solicitud realizada por la UPNA sobre la autorización de los costes de personal para el ejercicio 2026.

El coste planteado contempla la remuneración salarial de los empleados, así como las distintas proyecciones de contratación y nombramiento para el próximo ejercicio presupuestario. Se ha incluido el coste de un incremento salarial estimado del 2% para el año 2026 respecto de las retribuciones actuales.