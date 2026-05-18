Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Tudela firman un nuevo protocolo local ante la violencia contra las mujeres

Firma del II Protocolo Local para la Coordinación de la Actuación ante la violencia machista contra las mujeres en Tudela - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela han firmado un nuevo protocolo local de coordinación de la actuación ante la violencia contra las mujeres y niñas, que "actualiza y amplía" el primer acuerdo suscrito en este ámbito en 2020.

La finalidad de este acuerdo es "asegurar una intervención rápida, coordinada, especializada, integral, de calidad y con enfoque de género interseccional, así como homogeneizar los estándares y circuitos de atención y adaptar la intervención a la realidad local de Tudela, evitando la revictimización de las víctimas y supervivientes, incluidas las hijas e hijos menores de edad".

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, y el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, han firmado este lunes este protocolo, "concebido como mecanismo de coordinación local para mejorar la seguridad de las víctimas y supervivientes, intercambiar información y hacer más eficaz y homogénea la respuesta de los distintos agentes que intervienen en Tudela ante la violencia contra las mujeres, desde el respeto a sus respectivas competencias".

El objetivo es "poner a disposición de las víctimas servicios accesibles y de calidad que hagan posible su atención integral, lo que conlleva la coordinación de recursos sociales, sanitarios, educativos, judiciales, policiales y administrativos".

Se busca "favorecer la colaboración y comunicación entre el Ayuntamiento de Tudela y otras instituciones supramunicipales con responsabilidad en todas las fases de actuación en violencia de género: prevención, detección, atención, protección y recuperación".

Remírez ha destacado que el protocolo es "un mecanismo fundamental para mejorar no solo la coordinación, sino también la prevención, la detección y la atención a las víctimas", porque "ninguna institución puede hacer frente por si sola" a una realidad como la violencia contra las mujeres.

"Este protocolo pone en marcha una gran respuesta institucional que requiere que los servicios sociales, las fuerzas policiales, el personal sanitario, la judicatura, la educación y los recursos especializados trabajen juntos, con el objetivo de compartir información y actuar con la rapidez y la sensibilidad que se necesitan en estos casos", ha indicado.

Por su parte, Toquero ha puesto en valor la actualización del texto "con los avances normativos, sociales y técnicos" incorporados en los últimos años, "reforzando los mecanismos de coordinación y mejorando los procedimientos de intervención y seguimiento recogidos en el I Protocolo, firmado en noviembre de 2020".

Asimismo, ha señalado que este documento representa, "ante todo, la voluntad compartida de no mirar hacia otro lado y de seguir construyendo una Tudela comprometida con la igualdad, la prevención y la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres".

El documento ha sido también suscrito por Montserrat de la Fuente Hurtado, coordinadora del Plan de atención Sociosanitaria del Servicio Navarro de Salud / Osasunbidea (SNS-O); Ana Campillo, directora gerente del Área de Salud de Tudela; y la directora general de Justicia, Maite Arenaza, en un acto celebrado en el salón del pleno del Ayuntamiento de Tudela.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), José Julián Huarte, también ha mostrado su "respaldo" al protocolo, aunque no ha podido estar presente en el acto de este lunes. La firma ha contado con la presencia de la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua (INAI / NABI), Patricia Abad.

ACTUALIZACIÓN DE LA MESA DE COORDINACIÓN LOCAL

Las partes firmantes del II Protocolo Local para la Coordinación de la Actuación ante la violencia machista contra las mujeres en Tudela se comprometen a "destinar los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para la implantación, aplicación, seguimiento y evaluación del protocolo, así como a mantener un compromiso activo con los programas de trabajo que se establezcan".

Asimismo, promoverán acciones de formación y especialización en violencia machista contra las mujeres a quienes participan técnicamente en el protocolo.

Con el objeto de ejecutar el protocolo y permitir su seguimiento y evaluación, se procederá a actualizar en el plazo de dos meses la Mesa de Coordinación Local que existe en el municipio para abordar la violencia de género, que estará integrada por representantes del Servicio de Igualdad y el Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Tudela (Área Derechos Sociales), Policía Local, el Equipo de Atención Integral a Víctimas de la Violencia (EAIV) contra las Mujeres del municipio, el Centro de Salud Tudela Oeste (Gayarre), el Centro de Salud Tudela Este (Sana Ana), el Centro de Salud Mental, el Hospital Reina Sofía, la Policía Foral, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, el Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres (SAM) que ofrece el Colegio de Abogados de Tudela, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela y la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito (SAVD).

La Mesa de Coordinación Local celebrará al menos dos sesiones ordinarias de trabajo al año y sesiones extraordinarias a iniciativa de la Presidencia o a petición de dos tercios de sus integrantes.

Se podrán además convocar Grupos Técnicos de trabajo de apoyo al trabajo a esta mesa. Se diseñarán programaciones bienales de trabajo que den respuesta a las prioridades identificadas y se elaborará un informe anual con los resultados del trabajo realizado.

En las actualidad, son 25 las entidades locales que han suscrito un protocolo de coordinación local ante la violencia contra las mujeres: Ablitas, Alsasua, Ansoáin, Aranguren, Barañain, Baztan, Berriozar, Burlada, Consorcio de la Zona Media, Corella, Valle de Egües, Estella, Huarte, Orkoien, Pamplona, Ribaforada, Sakana, Tafalla, Tudela, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la Ultzama, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Leitza, Goizueta, Areso y Arano, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Noain, Valdizarbe, Villava y Zizur Mayor.