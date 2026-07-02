El Gobierno de Navarra celebra la adjudicación del tramo entre Campanas y la nueva estación de Pamplona

Archivo - Estado de las obras del TAV el pasado otoño en el tramo Campanas-Tafalla. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha valorado positivamente la adjudicación de la redacción de los proyectos del tramo desde Campanas a la nueva estación de Pamplona, que este jueves ha anunciado Adif Alta Velocidad y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por un valor de 6 millones de euros.

"Se trata de un paso más en la llegada del Tren de Alta Velocidad a la Comunidad foral, pues la redacción de los proyectos contemplados en estos 13,2 kilómetros se suma a todas las obras de la nueva plataforma ferroviaria entre Castejón y Campanas que ya se encuentran finalizadas o en marcha", destacan en un comunicado desde el Gobierno foral.

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha celebrado la noticia que "pone de manifiesto el compromiso expresado por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en su última visita a Navarra en el mes de mayo". "Navarra y el Gobierno central avanzan con firmeza hacia una realidad muy esperada para toda la ciudadanía", ha destacado, añadiendo que "es una infraestructura moderna, puntura y que se convertirá en un motor de desarrollo para el territorio".

"La línea entre Castejón y Pamplona es una realidad, porque sumamos esta nueva adjudicación a los proyectos finalizados o en marcha entre la localidad ribera y Campanas", ha subrayado el consejero. Chivite ha puesto en valor los 157,7 millones de euros invertidos para el desarrollo de esta infraestructura en 2025, así como los 53 millones invertidos entre enero y abril de 2026. "Nunca el Gobierno de España había apostado tanto para que Navarra cuente con un proyecto de futuro como es el Tren de Alta Velocidad", ha resaltado.

A este desarrollo se suma la labor del Ejecutivo foral con los avances en torno al PSIS de Etxabakoitz que integra la nueva estación de tren de Pamplona, "con una nueva ordenación del territorio, y que generará espacios públicos y verdes, así como vivienda asequible en el entorno de la misma". "Esta futura actuación planifica la regeneración de los espacios que liberará la eliminación del bucle ferroviario para implantar rutas y corredores que faciliten la movilidad", señalan desde el Gobierno de Navarra.