El Gobierno de Navarra celebra este martes el primer sorteo para adjudicar 87 viviendas protegidas de alquiler

Fachada de un edificio - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra celebrará este martes, 22 de septiembre, a las 9.30 horas, el primer sorteo para la adjudicación de 87 viviendas protegidas en régimen de alquiler y alquiler asequible situadas en Mutilva, Ansoáin y Alsasua.

El acto, que se desarrollará ante notario en la sede del Colegio Notarial de Navarra, será retransmitido en directo a través del canal de YouTube del Gobierno de Navarra.

Es el primer proceso de adjudicación que se realiza por sorteo, ya que hasta ahora todas las viviendas protegidas se adjudicaban por baremo.

Este nuevo sistema prevé la adjudicación de las viviendas en régimen de arrendamiento y arrendamiento asequible de las reservas generales a través de un sorteo público, que tiene como objetivo "ampliar las opciones de acceso a una VPO de alquiler, abriendo el censo a nuevos perfiles de renta".

El proceso comenzó el pasado 1 de septiembre con la apertura de un nuevo procedimiento para la adjudicación de 137 viviendas protegidas, 40 en régimen de compra y 97 destinadas al alquiler.

Entre estas últimas, se van a sortear 87 viviendas, ya que las 10 restantes se adjudican por baremo entre las reservas especiales destinadas a personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o terrorismo y familias numerosas.

Las personas interesadas han tenido un plazo de 13 días para apuntarse en algunas de las promociones ofertadas. El proceso ha registrado una participación 3.898 inscripciones, de ellas, 3.770 optan a promociones de alquiler y alquiler asequible, que se corresponden con 4.995 personas, puesto que una misma inscripción puede incluir a varias personas solicitantes.

Mutilva es la localidad que concentra un mayor número de inscripciones, con un total de 2.464 solicitudes entre las tres promociones ofertadas: 1.273 inscripciones en arrendamiento, 820 inscripciones en arrendamiento joven y 371 inscripciones en arrendamiento asequible.

Le sigue Ansoáin, donde la promoción de alquiler ha contabilizado 1.252 inscripciones. En Alsasua, las dos promociones ofertadas han sumado 54 inscripciones: 41 en la promoción de arrendamiento y 13 en la destinada a arrendamiento joven.

DISTRIBUCIÓN EN 31 SORTEOS

Las viviendas que se van a asignar por sorteo se han distribuido según su número de habitaciones y en cuatro grupos de solicitantes, establecidos en función de la edad y del empadronamiento en el municipio en el que se ubica la promoción.

Se distingue entre personas jóvenes, de hasta 35 años, y personas de 60 años o más empadronadas; personas de esos mismos tramos de edad no empadronadas; personas empadronadas; y el resto de solicitantes.

La combinación de estos grupos con el número de habitaciones de las viviendas ha dado como resultado 31 cupos diferentes, por lo que se celebrarán un total de 31 sorteos.

Cada solicitante participa únicamente en el grupo que le corresponde y opta a las viviendas cuyo número de dormitorios coincide con el especificado en su solicitud.

Los resultados del sorteo se publicarán en la ficha del catálogo de trámites una vez se hayan comprobado las adjudicaciones. En los casos en los que una misma persona resulte seleccionada en más de una promoción, se respetará el orden de preferencia indicado en su solicitud.

Las personas que resulten adjudicatarias serán contactadas directamente para informarles de los siguientes pasos, la documentación que deberán presentar y los plazos correspondientes. La renuncia a una vivienda adjudicada en régimen de alquiler o alquiler asequible supondrá una exclusión en el censo de dos años.