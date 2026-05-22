El Gobierno de Navarra comparte en Mesa General las alegaciones sindicales incorporadas al estatuto de personal

La consejera Inma Jurío y Gloria Alarcón, en la presidencia de la Mesa de Función Púbica celebrada esta mañana. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha compartido este viernes con los sindicatos el anteproyecto del nuevo Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra en el que se incluyen las alegaciones al texto que los representantes de los trabajadores presentaron y han sido aceptadas.

Este texto ha sido entregado a los sindicatos en la Mesa General que se ha celebrado esta mañana en el Palacio de Navarra y que ha estado presidida por la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Ejecutivo navarro, Inma Jurío.

La negociación del Estatuto del Personal en la Mesa General se encuentra en este momento en el trámite de alegaciones finales, después de que los sindicatos dispusieran de 15 días hábiles para presentar sus alegaciones al texto. En la reunión de este viernes, la Dirección General de Función Pública ha trasladado qué propuestas se han incorporado al texto, entre las que hay alegaciones de todos los sindicatos con representación en la Mesa General, según ha informado el Gobierno.

El Gobierno de Navarra ha destacado que avanza así en la tramitación del anteproyecto de ley foral por la que se aprueba el Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, cuya tramitación fue aprobada con el apoyo de la mayoría sindical el pasado mes de febrero. El nuevo texto, ha expuesto el Ejecutivo, "conjuga la mejora de las condiciones de trabajo del personal de la Administración con la eficiente prestación de los servicios públicos".

El objetivo del Ejecutivo foral con el nuevo Estatuto del Personal es "diseñar una Administración más eficiente, moderna y adaptada a la realidad del siglo XXI, gracias a la actualización de una normativa muy heterogénea con más de tres décadas de vigencia".

PRINCIPALES NOVEDADES

La propuesta de texto está encaminada a "conjugar la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos con la eficiente prestación de los servicios públicos". Así, ha precisado el Gobierno, entre sus principales novedades, se incluye la implantación de la carrera profesional, que "reconoce el derecho a la progresión en la carrera horizontal y al desarrollo de la trayectoria profesional para todo el personal en cinco tramos".

La publicación de la ley conllevará la inmediata percepción de una cantidad fija mensual en 14 pagas anuales derivada del encuadramiento inicial en el correspondiente tramo de carrera profesional, cuya implantación será progresiva. En concreto, se iniciará con la retribución del 20% el primer año desde el momento de la publicación y con carácter retroactivo a 1 de enero de 2027. La progresión prevista en la carrera es: 20% en 2027; 30% en 2028; 50% en 2029; 70% en 2030; 90% en 2031 y 100% en 2032. Esta carrera es voluntaria e individual y será retribuida en función del tramo alcanzado.

También se incorpora un complemento por la evaluación del desempeño, que se añade al complemento fijo de carrera profesional a modo de productividad. Se actualizan, además, los niveles y se mejoran las licencias por fallecimiento e ingreso hospitalario, permiso parental y los correspondientes a familias monoparentales.

Asimismo, se regulan nuevas situaciones administrativas para facilitar la movilidad interadministrativa y se mejora la promoción profesional tanto con carácter temporal como definitivo, entre otras medidas enmarcadas en un Estatuto dotado de la cobertura suficiente para todos los desarrollos reglamentarios posteriores, según ha expuesto el Ejecutivo.