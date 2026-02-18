El Gobierno de Navarra concede el Premio Berdinna 2026 a la Asociación de Mujeres 'El Cambio' de Murillo el Fruto

PAMPLONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, el decreto foral por el que se concede el Premio Berdinna 2026 a la Asociación de Mujeres 'El Cambio' de Murillo el Fruto, por el carácter "innovador, participativo y de sensibilización real" de las actividades de igualdad que promueven a nivel local.

En concreto, el Ejecutivo foral destaca el videoclip 'Se acabó', contra la violencia de género, elaborado por esta asociación el año pasado, con "notable alcance" en redes sociales (más de 6.000 visualizaciones en Youtube e Instagram) y que está siendo material de trabajo en centros educativos de la Zona Media, como el Colegio Público Raimundo Lanas de Murillo el Fruto y Escuelas Comarcales de Tafalla.

"Este videoclip es un producto participativo, social, educativo y cultural de gran impacto emocional, accesible y replicable, que, incrementa la sensibilización local y comunitaria sobre la violencia contra las mujeres", destaca el Gobierno de Navarra en el decreto foral aprobado este miércoles, en el que ratifica la propuesta elevada por el jurado del premio.

La Asociación de Mujeres 'El Cambio' es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1998, con el propósito de "promover una sociedad más justa y equitativa, donde hombres y mujeres gocen de los mismos derechos, oportunidades y libertades". En la actualidad, cuenta con 183 socias de diferentes edades.

El acto de entrega de este premio tendrá lugar el próximo 6 de marzo, en el marco de los actos organizados por el Día Internacional de las Mujeres (8M).