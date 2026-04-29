El Gobierno de Navarra confía "plenamente" en el consejero Domínguez y muestra "mano tendida" a los profesionales

Archivo - El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado este miércoles que el Ejecutivo foral confía "plenamente" en el trabajo del consejero de Salud, Fernando Domínguez, ante la situación del sistema sanitario navarro y ha mostrado la "mano tendida" a los profesionales para atender sus reivindicaciones "en la medida de lo posible".

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Javier Remírez ha expresado, a preguntas de los periodistas, "el compromiso total del Gobierno de Navarra con el servicio público de salud y también, como manifestó el Departamento de Salud, nuestra mano tendida para que, desde el respeto, escuchemos las reivindicaciones de los y las profesionales y se puedan atender en la medida de lo posible, como hemos hecho en las últimas legislaturas".

En ese sentido, el portavoz ha afirmado que el consejero Domínguez se va a reunir este miércoles con las jefaturas de servicio del Hospital Universitario de Navarra "para conocer de primera mano las necesidades de los profesionales".

Javier Remírez ha destacado que "el Gobierno también tiene la obligación de garantizar que el sistema sanitario funcione y lo haga de la manera lo más eficaz posible, por tanto, el Gobierno de Navarra nunca va a hacer dejación de funciones en sus obligaciones en lo relativo a la planificación, el control o la organización del sistema".

El portavoz ha resaltado que "esto implica que el Gobierno va a seguir trabajando cada día para poner en valor y amplificar las fortalezas, que las tiene y muchas, de nuestro sistema público de salud, pero también para identificar y corregir las ineficiencias detectadas por diferentes vías, incluidas auditorías para mejorar la organización interna y aprovechar mejor la jornada ordinaria, como hace cualquier trabajador de la Comunidad foral".

Remírez ha insistido en que "el compromiso del Gobierno de Navarra con el Servicio Navarro de Salud es claro, y se muestra además con hechos". "Venimos de un trabajo realizado anteriormente. Por ejemplo, hoy, en Navarra, hay más médicos y médicas que nunca. Estamos hablando de que hay una media de 2.180 médicos en la Comunidad foral que no son jefaturas asistenciales. Eso supone un 12% más en los últimos diez años", ha indicado.

A continuación, ha señalado que "también hemos apostado por la mejora retributiva de los profesionales" y ha comentado que, "desde que llegó el Gobierno de María Chivite en 2019, se ha incrementado la retribución media en torno a un 30%, y, también, gracias a los fondos europeos, hemos actualizado y mejorado todos los medios con que cuenta el Servicio Navarro de Salud, que es puntero a la hora del uso tecnológico, y vamos a seguir en esta línea".

Así, Remírez ha explicado que "ahora mismo estamos trabajando en la redacción de un proyecto de ley foral de Salud que va a sustituir a una ley del año 1990". "Es una ley que va a adaptar el servicio público de salud a las realidades que tenemos en los últimos años, en un contexto, además, en el que hay una previsión de crecimiento de población y, precisamente, un crecimiento de la población en aquellas franjas de edad que exigen más demanda sanitaria", ha indicado.

El portavoz ha insistido en que el Gobierno "sigue con la mano tendida a los profesionales para dialogar, para que pongamos todos los agentes y actores implicados al paciente en el centro de nuestras reflexiones y reivindicaciones". "El Gobierno, desde luego, va a seguir ejerciendo sus funciones de control, de organización y planificación del servicio", ha asegurado.

Sobre las críticas al consejero de Salud, Javier Remírez ha señalado que el Gobierno de Navarra "confía plenamente en el trabajo que están realizando tanto el consejero Fernando Domínguez como todo su equipo, en un contexto de dificultades". "Navarra no es ajena a la situación del conjunto del país, del conjunto de Europa, de tensionamiento de los sistemas públicos de salud, con un incremento también de la población envejecida con un incremento de la población que requiere atenciones médicas. No hay que olvidar que la población navarra en los últimos diez años se ha incrementado en un 7% y se va a seguir incrementando en los próximos años", ha apuntado.

Por tanto, Remírez ha afirmado que el objetivo del Gobierno es "poner y preparar los recursos del sistema público de salud, que es un sistema público que funciona, que es un sistema público que es valorado muy positivamente por la ciudadanía, para los retos del presente y los retos del futuro". "En eso están centrados tanto el consejero Fernando Domínguez como todo el Gobierno de Navarra", ha señalado.