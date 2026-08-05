El Gobierno de Navarra construye una nueva pasarela peatonal que una las dos márgenes del río Sansoáin en Olleta

En el centro, la directora general junto a la presidenta del Concejo y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento en la visita a la nueva pasarela peatonal de Olleta. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ejecuta la nueva pasarela peatonal y ciclable sobre el río Sánsoain, en Olleta. Esta actuación mejorará la seguridad y la movilidad de vehículos, peatones y ciclistas en la localidad, cuyos márgenes estaban comunicados únicamente a través del puente de la carretera local NA-5110.

Así lo ha podido comprobar en una visita a las obras la directora general de Obras Públicas e Infraestructuras, María Torres. La titular competente ha asegurado que se trata de una obra "esencial" para que los habitantes de Olleta cuenten con "un itinerario seguro para peatones y ciclistas entre las dos partes del casco urbano, así como para el tráfico rodado a su paso por el municipio". "Esta nueva infraestructura contribuye a mejorar la seguridad vial de la Red de Carreteras de Navarra, pues el actual puente de la NA-5110 tendrá un uso exclusivo para el paso de vehículos", ha confirmado.

Asimismo, la directora general ha asegurado que "la construcción de esta pasarela responde a una petición reiterada de los vecinos y vecinas de Olleta, ya que este puente carecía de aceras y dispone de una anchura de apenas 5,85 metros, lo que dificultaba el tránsito seguro".

Durante la visita a las obras, la directora general de Obras Públicas e Infraestructuras ha estado acompañada de la presidenta del Concejo de Olleta, Inmaculada Berrio Díaz, del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Leoz, Alberto Irisarri, así como técnicos de la Dirección General y de la obra.

Según detallan desde el Gobierno de Navarra, la nueva pasarela cuenta con 19,60 metros de longitud y 3 metros de anchura libre y discurre de forma paralela al puente existente, que, con el fin de las obras, quedará destinado exclusivamente al tráfico rodado. De esta manera, se separan los distintos usos de la vía y se incrementa la seguridad tanto para quienes circulan en vehículo como para quienes se desplazan a pie o en bicicleta.

Asimismo, en la actuación se han incluido actuaciones de mejora del drenaje en el puente existente y en el ámbito de la actuación, colocación de bolardos para evitar el acceso de vehículos a la pasarela y colocación de señalización de presencia de peatones.