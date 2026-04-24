El Gobierno foral crea con Fundación CAN y Caja Rural de Navarra una sociedad para apoyar proyectos industriales

I-D: El Presidente De La Fundación Caja Navarra, José Ángel Andrés; El Consejero De Economía Y Hacienda Del Gobierno Foral, José Luis Arasti; Y El Director De Relaciones Institucionales, De Caja Rural De Navarra, Ricardo Goñi. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha alcanzado un acuerdo con la Fundación Caja Navarra y Caja Rural de Navarra para constituir una sociedad de inversión público-privada con el fin de apoyar proyectos industriales en la Comunidad foral.

Las tres partes se han comprometido a impulsar esta sociedad aportando conjuntamente una cifra de hasta 45 millones de euros para "proyectos industriales que supongan un impulso y una mejora objetiva del sector productivo de la Comunidad foral", en palabras del consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo, José Luis Arasti. Cada socio aportará 15 millones de euros. El Gobierno impulsa este proyecto a través el Instituto Navarro de Inversiones (INI).

José Luis Arasti ha afirmado en una comparecencia ante los medios que el acuerdo se ha cerrado este mismo viernes por la mañana y que tiene su origen en un anuncio que realizó en 2025 la presidenta María Chivite, quien planteó en la Mesa de Industria la creación de una herramienta de colaboración público-privada para fortalecer el tejido productivo navarro.

Arasti, que ha precisado que esta sociedad "tiene la puerta abierta a nuevos compañeros de viaje", ha explicado que se pretende "canalizar inversión hacia los proyectos estratégicos que contribuyan al crecimiento económico, la competitividad empresarial y la generación de oportunidades en Navarra". "La puesta en marcha de un proyecto de estas características en la Comunidad foral es algo totalmente inédito hasta la fecha", ha destacado.

Sobre los proyectos que se podrán beneficiar de esta nueva herramienta, Arasti ha explicado que "estamos hablando en un contexto genérico siempre de impulsar la industria navarra, de impedir deslocalizaciones, de impulsar nichos tecnológicos que sean importantes, pero también estamos hablando de analizar cualquier proyecto que pueda caer en nuestras manos, porque habrá un grupo de expertos en inversión, que serán los que analizarán esa posibilidad". "Se está abierto a todos los proyectos que nos lleguen, pero sobre todo, que fijen trabajo, que fijen valor añadido en el territorio, que impulsen todos los desarrollos tecnológico", ha indicado.

Acerca de quién tiene el control de la sociedad, el consejero ha señalado que "en los próximos días se avanzará en los trabajos de lo que es toda la gobernanza y toda la parte jurídica de la sociedad". Arasti ha avanzado que habrá un Consejo de Administración compuesto por los tres socios y un Comité de Inversiones integrado por expertos que serán propuestos por las tres partes. "Será el Comité de Inversiones el que con su trabajo diga si hay una viabilidad o no en esa propuesta de inversión y será el Consejo de Administración el que tendrá que dar el visto bueno", ha explicado.

DIFERENCIA CON SODENA

Para explicar la diferencia entre la empresa pública Sodena y esta nueva herramienta, José Luis Arasti ha indicado que "esto es una sociedad entre partes, donde hay una parte privada como son Caja Rural de Navarra y Fundación Caja Navarra, que se comprometen a impulsar estos proyectos". "Una cosa es la inversión directa que suele hacer Sodena, sobre todo en empresas con dificultades económicas. En en el caso -de la nueva herramienta- estamos hablando de una sociedad donde se analizarán si los proyectos que lleguen están alineados con la estrategia del Gobierno de Navarra y de lo que la industria navarra requiere", ha afirmado.

Preguntado sobre si la anunciada inversión de la empresa china Hithium en Navarra podría recurrir a esta sociedad, Arasti ha afirmado que "cualquier proyecto va a ser analizado y va a requerir del visto bueno del Comité de Inversiones y del Consejo de Administración". "Cuando digo cualquier proyecto, es cualquier proyecto. Normalmente estamos hablando de proyectos que sean maduros o que ya estén en marcha y que tengan problemas, sobre todo, de crecimiento orgánico, porque hemos detectado que hay industrias en Navarra de tamaño medio que tienen problemas para financiarse, bien en los mercados de capital riesgo o bien incluso en las entidades financieras. Este instrumento va a venir a mitigar esa deficiencia que vemos que algunas empresas de tamaño medio tienen a la hora de financiar sus crecimientos y sus nuevos proyectos", ha destacado.

José Luis Arasti ha afirmado que el compromiso económico adquirido por los tres socios es llegar a 45 millones de euros, que "se irán aportando en la medida que haya proyectos y que haya que invertir en esos proyectos". Cada entidad destinará el dinero a partes iguales, es decir, 15 millones cada una.

Está previsto que la aportación a los proyectos se haga "en modo de participación en capital y que se pacte, como pasa con el INI, con la empresa en la que se pueda invertir el retorno de esa participación y también la salida de esa participación". "Estaríamos hablando de capital paciente, de inversiones a largo plazo", ha señalado.