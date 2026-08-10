El Gobierno de Navarra decreta el nivel 2 de emergencia ante el eclipse del miércoles 12 de agosto

Reunión por videoconferencia con los alcaldes de los puntos oficiales de observación del eclipse del 12 de agosto. - JESÚS GARZARON/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha decretado este lunes elevar el Plan Territorial de Protección Civil (PLATENA) al nivel 2 de emergencia ante el eclipse del miércoles, 12 de agosto, en previsión de concentraciones de población multitudinarias, el elevado riesgo de incendios forestales y las altas temperaturas, una posible congestión del tráfico tanto antes como después del evento solar, entre otros factores.

Por otra parte, el Ejecutivo foral ha constituido el Comité Asesor de Emergencias (CAE) esta misma mañana, convocado con el fin de seguir el evento y dar una respuesta coordinada ante cualquier contingencia. Éste ha estado presidido por la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, y han participado la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, y representantes de Interior, Salud, Administración Local, Telecomunicaciones y Digitalización, Transportes, Obras Públicas, Medio Ambiente, Policía Foral, Guardia Civil, Policía Nacional.

De igual manera, se ha firmado la Orden Foral por la que el Ejecutivo prohibirá temporalmente la circulación de vehículos a motor, eléctricos incluidos, por pistas forestales y caminos rurales situados en suelo no urbanizable desde las 00.00 h del 12 de agosto hasta las 07.00 h del día 13 con motivo del eclipse, informan desde el Ejecutivo navarro.

Esta medida se enmarca dentro de la previsión de que, con motivo de este evento astronómico, la afluencia multitudinaria se dirija hacia zonas elevadas, espacios naturales, o entornos forestales, entre otros, a los que habitualmente se accede a través de la red de pistas forestales y caminos rurales. En este sentido, los vehículos a motor en estos lugares generan riesgos colectivos que, unidos a las condiciones meteorológicas de temperaturas extremas, estrés hídrico de la vegetación y elevados índices de riesgo de incendio forestal que caracterizan al periodo estival, son casuísticas que hacen imprescindible la adopción de medidas extraordinarias.

La Orden contempla excepciones esenciales para no lesionar los derechos de las personas residentes y sectores productivos. De esta manera, quedarán excluidos de la prohibición temporal el acceso de las personas a sus propiedades, a zonas de estacionamiento y observación debidamente habilitadas, a los alojamientos turísticos y establecimientos de hostelería legalmente autorizados, y a entornos urbanos y núcleos de población; el desarrollo de actividades profesionales agrícolas, ganaderas y forestales, y las actuaciones de emergencia, servicios públicos o interés general.

Encuentro con los alcaldes de los puntos oficiales de observación

Igualmente, este lunes se ha mantenido un encuentro por videoconferencia con los alcaldes y responsables de las 20 localidades y espacios que se han constituido como puntos oficiales de observación del eclipse en la Comunidad Foral: Arguedas, el centro de visitantes Aguilares y El Ferial, ambos en las Bardenas Reales, Buñuel, Cárcar, Cascante, Castejón, Corella, Fitero, Larraga, Lerín, Lodosa, Marcilla, Mendavia, Peralta, Ribaforada, el parque Sendaviva, Tafalla, Tudela y Viana.

En esta reunión, se les ha transmitido la activación del nivel 2 del PLATENA y la prohibición de circulación de pistas forestales y caminos rurales, y se han repasado las principales medidas para minimizar el peligro de ocasionar un fuego, el control de las aglomeraciones y la seguridad de las personas visitantes, y la movilidad antes y después del eclipse, y se ha recordado la importancia de la coordinación y la colaboración ante posibles situaciones de emergencia.

DISPOSITIVO DE 1.165 EFECTIVOS

El dispositivo de seguridad que se desplegará el miércoles estará formado por un total de 1.165 efectivos. Concretamente, por parte del Gobierno de Navarra, el operativo estará formado por 454 agentes de la Policía Foral, 122 del Servicio de Bomberos de Navarra, 25 personas del Servicio de Protección Civil y 6 de Tráfico Navarra.