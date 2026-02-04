El Gobierno de Navarra dedica 55.000 euros a ayudas para el acceso de personas mayores a comedores

PAMPLONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este miércoles, la aprobación de una convocatoria de ayudas económicas dotada con 55.000 euros para facilitar el acceso de personas mayores con escasos recursos económicos a comedores. La finalidad de estas subvenciones es "garantizar que las personas beneficiadas puedan disfrutar de una dieta diaria equilibrada a precios asequibles en los comedores colaboradores, fomentando de esta manera su permanencia en el propio entorno, lo que facilita su autonomía y previene situaciones de dependencia".

Esta nueva convocatoria de ayudas cubrirá los servicios de comedor del período comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026. Se concederán mediante régimen de evaluación individualizada de acuerdo a las bases que se publicarán próximamente en el Boletín Oficial de Navarra (BON), que tienen en cuenta la capacidad económica de la persona solicitante y el número de miembros de la unidad familiar. Dado que la necesidad de asistir a un servicio de comedor puede surgir en cualquier momento y las solicitudes se van resolviendo según la fecha de entrada, el plazo de presentación permanece abierto todo el año.

Según informan desde el Ejecutivo foral, las solicitudes podrán presentarse en el Registro de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (calle González Tablas, 7, C.P. 31005 Pamplona), telemáticamente a través del registro general electrónico, en el Registro General del Gobierno de Navarra, a través de las oficinas de Correos o en cualquiera de los lugares previstos en la normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común.

Estas ayudas, gestionadas desde la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), responden al objetivo de "fomentar la permanencia de las personas mayores en su propio entorno con una buena calidad de vida, promover la autonomía personal, la normalización, participación e integración social, política, económica, laboral, cultural y educativa de todas las personas, fomentar la cohesión social y atender las situaciones de exclusión social de todas las personas, previniendo la dependencia y la carencia de recursos básicos".

La convocatoria cubre la comida principal de los días laborables, disfrutada en los locales de las entidades colaboradoras. También puede ser objeto de ayuda el servicio prestado en fines de semana y festivos. La cuantía de la ayuda oscila entre los 3,5 y los 4 euros al día, dependiendo de la renta de la persona solicitante. En cualquier caso, será motivo de denegación de la ayuda la disposición de un capital mobiliario superior a 30.000 euros.

La gestión de estas ayudas se instrumentará mediante la formalización del correspondiente convenio de colaboración entre la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas y las entidades colaboradoras que gestionan los comedores.