Gobierno de Navarra y Defensor del Pueblo impulsarán una nueva aplicación para mejorar el intercambio de información

El consejero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, y el Defensor del Pueblo, Patxi Vera, durante la firma del convenio de colaboración - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, y el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de diseñar e implantar una nueva aplicación telemática compartida por ambas instituciones que "mejorará la seguridad, la trazabilidad y la eficiencia en el intercambio de información".

Este acuerdo, según han indicado desde el Ejecutivo foral en una nota, supone "dar un paso más en la modernización de las relaciones entre el Gobierno de Navarra y el Defensor del Pueblo, reforzando un modelo de colaboración clave para garantizar los derechos de la ciudadanía".

El convenio firmado aporta continuidad al marco de colaboración que existe desde 2008, cuando ambas instituciones acordaron incorporar medios electrónicos para "agilizar" el intercambio de información.

La evolución tecnológica y la experiencia "han puesto de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un nuevo sistema, que sea más integral".

La nueva herramienta permitirá gestionar de forma conjunta toda la información vinculada entre el Gobierno de Navarra y el Defensor del Pueblo, e incluirá las quejas presentadas por la ciudadanía, las investigaciones e inspecciones, así como las solicitudes de información necesarias para la elaboración de otros informes.

Así, el nuevo sistema recogerá diferentes tipos de expedientes y "facilitará su gestión compartida, con el objetivo de eliminar la necesidad de intercambiar información a través de correos electrónicos".

El desarrollo de la aplicación será impulsado por el Departamento de Presidencia e Igualdad en colaboración con el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, que se encargará de las cuestiones técnicas a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización. Por su parte, el Defensor del Pueblo participará en la definición de aspectos específicos, además de en los procesos de prueba.

El convenio contempla una inversión estimada de 50.000 euros, financiada a partes iguales. Además, el convenio establece el compromiso de ambas instituciones por cumplir con la normativa en materia de protección de datos, "garantizando una mayor confidencialidad y seguridad de la información".

Este acuerdo recientemente firmado estará vigente hasta finales de 2027, fecha en la que se prevé haber completado su implementación. El convenio podrá prorrogarse anualmente hasta 2029 por acuerdo de ambas partes.

La firma de este convenio "pone en valor el compromiso del Gobierno de Navarra y el Defensor del Pueblo de la Comunidad foral por lograr unas instituciones más eficaces, transparentes y adaptadas a los retos digitales a través de esta nueva herramienta telemática más segura y avanzada".