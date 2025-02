El Gobierno de Navarra defiende la "discreción" en las reuniones con BSH y dice que es "un momento de oportunidad"

PAMPLONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha defendido "discreción" en torno a las reuniones del Ejecutivo con BSH tras el anuncio de cierre de la planta en Esquíroz y ha señalado que éste es "un momento de oportunidad".

"No nos vamos a rendir en el intento", ha comentado el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Ejecutivo foral, Mikel Irujo, quien ha comparecido en el Parlamento junto con la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, para informar sobre el cierre anunciado por BSH en Esquíroz.

Irujo ha señalado que "la intención que tiene o no la empresa será la propia empresa la que nos lo tendrá que decir" y ha indicado que la decisión de cierre no ha sido "para nada compartida". Ha mostrado su "malestar" por el fondo y las formas "en las que esta multinacional ha comunicado la noticia, de manera totalmente abrupta y sin haber querido ni siquiera iniciar un proceso previo, no sólo con el Gobierno Navarra, sino tampoco con la propia plantilla de la empresa".

Irujo ha explicado que "el mercado de electrodomésticos ha tenido un desplome en ventas en el mercado europeo" y "esta bajada de mercado se ha visto agravada por la irrupción de competencia china en algún caso". Según ha dicho, "tenemos que mejorar la gobernanza, la agilidad administrativa, y todo eso lo iremos trayendo a esta Cámara mediante la ley foral de Industria". Y ha añadido que "tenemos que empezar a explorar nuevos nichos de mercado".

El consejero ha manifestado que "el contacto con la dirección de la empresa BSH ha sido y es regular desde la primera visita como consejero que hice a BSH Esquíroz en 2021". Ha añadido que como el director de Tecnología y Operaciones de dicha planta es también presidente de la Asociación de la Industria Navarra "ha conducido a que el contacto institucional sea muy fluido".

Tras reunirse con el comité de empresa en mayo de 2024, en el mes de junio el Gobierno de Navarra envió "una carta formal a la dirección de BSH en Munich en la que les emplazaba a mantener un encuentro para hablar sobre la situación de la planta en Navarra" y ha indicado que, tras el anuncio del cierre el 16 de diciembre, mantuvieron reuniones con el comité de empresa y con la dirección de la empresa. Según ha dicho, se volvió a remitir una carta a BSH en Munich para "mantener reuniones y buscar una solución".

Ha recordado que se celebró una reunión en Madrid con el ministro de Industria y directivos alemanes de BSH, donde se acordó la constitución de una mesa de trabajo, cuya primera reunión se celebró el 28 de enero con "el propósito de explorar soluciones ante el anuncio del cierre de la planta de Esquíroz de manera coordinada". "En esta reunión hubo una absoluta disposición de BSH a trabajar conjuntamente para buscar alternativas de reindustrialización para la planta", ha expuesto.

Irujo ha precisado que "el Gobierno de Navarra paralelamente continúa trabajando de manera coordinada también buscando alternativas que permitan mantener la actividad industrial y los puestos de trabajo en Esquíroz". Ha mostrado así su "compromiso con los trabajadores y las trabajadoras" y su "determinación en la defensa del tejido industrial de nuestra Comunidad". "No nos vamos a rendir en el intento", ha comentado.

Por su parte, Carmen Maeztu ha manifestado que "estamos en un momento de oportunidad dentro de un proceso que debe transcurrir con discreción y que tiene por objeto buscar alternativas al cierre que permitan el mantenimiento de los puestos de trabajo". "El empeño del Gobierno es ahora mismo este y no otro", ha dicho.

La parlamentaria de UPN Ana Elizalde ha reprochado a los consejeros que "hoy aquí no me parecen ni prudentes, ni respetuosos, ni responsables". "Señor Irujo, si todo está tan bien, no sé qué hacemos aquí", ha señalado, para añadir que "no nos han dicho nada que no haya venido en la prensa". "Nos da la sensación de que el Gobierno de Navarra llega siempre tarde y que una vez que ha estallado el problema, acción, reacción", ha criticado, para afirmar que "el riesgo de deslocalización de BSH no es nuevo". Ha pedido al consejero "ambición" e "iniciativa" ya que "a Navarra no está llegando inversión porque no nos encuentran una Comunidad atractiva".

Por su parte, Maribel García Malo, del PPN, ha comentado que "la empresa BSH lleva años enfrentando dificultades con varios años consecutivos en ERTE" y "sorprende que, pese al debilitamiento de una de las mayores empresas de nuestra Comunidad, el Gobierno no actuara hasta que el comité solicitó una reunión en mayo con el consejero de Industria" y "a partir de ese momento tampoco hizo mucho". "Solo cuando BSH anunció el cierre de la planta se pusieron manos a la obra", ha dicho, para opinar que "es imperativo que el Gobierno de Navarra trabaje diligentemente para encontrar soluciones que reviertan o al menos minimicen el impacto de esta decisión". Ha pedido al Ejecutivo que sea "claro" sobre las posibilidades de revertir o no esta situación.

El socialista Javier Lecumberri ha mostrado "todo el apoyo" de su partido al Gobierno, "que está, dentro de sus posibilidades, haciendo todo lo que puede para solucionar el problema de esta empresa". "Gobiernos como el actual son especialmente sensibles y no hay que desmerecer trabajo como el que se ha hecho para que la presidenta y dos consejeros se hayan reunido con el ministro y la empresa para llegar a un acuerdo", ha valorado, para defender que "también hay que tener discreción". "Tenemos muchísima preocupación por la situación que se está viviendo en esta y en alguna otra empresa concreta y toda la disposición a apoyar una posible solución que se plantee por el Gobierno de Navarra", ha comentado.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha señalado que comparten que se trata de "la crónica de una muerte anunciada". "Las multinacionales no son malas pero cuando las decisiones se toman a miles de kilómetros de aquí ocurren historias como esta", ha afirmado, para opinar que "ha quedado evidente que aquí no había una interlocución válida, hay que ir al lugar donde se toman las decisiones". "Es necesario establecer medidas legales que desincentiven la deslocalización; es hora de pedir corresponsabilidad a las empresas", ha dicho, para opinar que la ley foral de Industria "puede ser una oportunidad".

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha destacado el "compromiso" de los gobiernos navarro y central ante esta situación, "algo que ponen en duda desde la derecha pues su relato se basa en mensajes catastrofistas y su descripción de nuestra Comunidad como un auténtico erial". "Incertidumbre, sí, preocupación, también; vigilantes pero sin caer en catastrofismos", ha comentado, para señalar que "la política industrial en gran medida se decide en Europa".

Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha planteado "cómo es posible que una planta que tiene beneficios despida por carta a los trabajadores y no haya nada que ni el Gobierno autonómico ni el Gobierno estatal puedan hacer legalmente". "Tenemos una mesa de trabajo al más alto nivel y la pregunta que nos debemos hacer es 'qué podemos hacer' porque las alternativas son limitadas", ha dicho, para respaldar la manifestación del domingo en apoyo a la industria, en la que "se puede demostrar que hay una unión social, política y sindical para defender esos puestos de trabajo".

El representante de Vox Emilio Jiménez ha señalado que en las comparecencias de los consejeros ha visto "un brindis al sol y cierta autocomplacencia", lo que "nos preocupa". "Los trabajadores no quieren incertidumbre, lo que quieren son certezas y de aquí a junio lo que van a tener va a ser mucho miedo y mucha incertidumbre", ha expuesto, para añadir que, en la industria, "hemos vivido del rédito y nos hemos dormido en los laureles". "Ahora se sorprenden", ha comentado.