El Gobierno de Navarra destina 3,1 millones de euros en ayudas a las federaciones deportivas

Archivo - Pista de atletismo. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado la convocatoria para la concesión de subvenciones a las federaciones deportivas de Navarra para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027, en régimen de concurrencia competitiva. Esta partida de ayudas cuenta con un presupuesto de 3.105.000 euros, destinado a actividades realizadas entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027.

El Ejecutivo foral ha destacado que esta cuantía supone "la mayor dotación destinada a las federaciones deportivas navarras desde que existe esta convocatoria" y representa un incremento de 150.000 euros respecto a la convocatoria anterior. Este aumento presupuestario está orientado especialmente a "impulsar el crecimiento de la actividad vinculada a los campeonatos nacionales y a reforzar las actividades de promoción deportiva, favoreciendo así una mayor presencia del deporte navarro en el ámbito estatal y la captación de nuevas personas practicantes".

El Gobierno impulsa estas ayudas a través del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF), con el objetivo de apoyar a las Federaciones Deportivas de Navarra en el cumplimiento de las funciones que tienen contempladas en la Ley Foral del Deporte. Así, mediante la concesión de estas subvenciones se persigue promover y facilitar el funcionamiento ordinario de estas entidades; impulsar la celebración de competiciones oficiales de ámbito navarro y la participación en competiciones de ámbito nacional; y procurar el desarrollo y extensión de la práctica deportiva federada en la Comunidad Foral de Navarra.

Podrán participar en la convocatoria las federaciones inscritas en el Registro del Deporte de Navarra para conceptos como gastos de funcionamiento ordinario, la organización de campeonatos oficiales navarros y oficiales nacionales, la participación en campeonatos oficiales nacionales, actividades de promoción y formación, intercambios deportivos, indumentarias deportivas y equipamiento de material inventariable.

El plazo de presentación de solicitudes será de 45 días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 18 de septiembre de 2026, obligatoriamente de manera telemática, a través de la ficha correspondiente del Catálogo de Trámites del Portal del Gobierno de Navarra.