El Gobierno de Navarra destina más de 634 millones a renovar los conciertos educativos para los próximos años

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles un compromiso de gasto plurianual de 634.028.521,99 euros para financiar la renovación de los conciertos educativos de los centros concertados de la Comunidad foral para los próximos seis cursos, en el caso de las aulas de Educación Primaria, y para los próximos cuatro cursos, en el caso de las unidades de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Formación Profesional (FP) y Educación Especial.

El acuerdo, aprobado a propuesta del Departamento de Educación, permitirá garantizar la financiación de las unidades concertadas de Educación Primaria entre los cursos 2027/2028 y 2032/2033 y los de ESO, FP y Educación Especial durante cuatro cursos, desde 2027/2028 hasta 2030/2031, según ha informado el Gobierno foral.

La autorización permite a la Dirección General de Personal del Departamento de Educación adquirir el compromiso de gasto necesario para afrontar esta financiación con cargo a los presupuestos de los distintos ejercicios, desde 2027 hasta 2033, "condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente".