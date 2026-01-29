El Gobierno de Navarra destina a las políticas de cooperación internacional el 0,45% del PIB este año

Reunión del Consejo Navarro de Cooperación celebrada en el Palacio de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Ene.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha reiterado el "compromiso" del Ejecutivo de avanzar para poder destinar el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) a las políticas de cooperación en el marco de la reunión del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo (CNCD). En esa línea ha destacado el 0,4% destinado en 2025 y el 0,45% previsto para este año 2026, hasta lograr en 2030 el 0,70%.

La consejera Maeztu ha presidido la reunión del órgano consultivo en materia de cooperación que ha tenido como fin presentar las conclusiones del III Plan Director de la Cooperación Navarra que ha marcado los tres ejes estratégicos a desarrollar en esta materia entre 2021-2024: Desarrollo y Acción Humanitaria, Educación para el Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.

Entre los objetivos alcanzados, ha destacado "el avance obtenido en Desarrollo y Acción Humanitaria, primer eje de la estrategia y núcleo de la acción del Ejecutivo foral en la cooperación en países socios contribuyendo al desarrollo humano sostenible logrando la especialización geográfica y sectorial". En el segundo eje, "el avance en el ámbito educativo, fomentando los conocimientos, competencias valores y actitudes con la construcción de un mundo más justo entre el alumnado, si bien queda por desarrollar la sensibilización en el conjunto de la ciudadanía".

Además, en el marco del tercer punto estratégico se ha trabajado en la formación e implicación de distintos agentes, la evaluación y la colaboración entre distintos departamentos del Gobierno de Navarra, ha informado el Ejecutivo en una nota.

Tal y como ha indicado la consejera Maeztu en su intervención, "es compromiso de este Gobierno continuar trabajando por lo que nos une y dar respuesta a los desafíos globales: la cooperación y derecho internacional y el multilateralismo". Así lo ha expresado ante el contexto actual "en el que algunos de los países más ricos como EEUU, Alemania, Francia o Reino Unido están recortando las ayudas y la cooperación internacional se enfrenta al mayor desafío global de las últimas décadas, no solo por los conflictos bélicos y el cambio climático, si no por un reto mayor: la crisis del multilateralismo, que se materializa en una reducción muy significativa de fondos destinados a los países receptores".

En este sentido, la evaluación del plan recoge que en el III Plan Director de Cooperación de Navarra las intervenciones realizadas se han concentrado en las áreas priorizadas, ya que se han alcanzado las dos metas marcadas: el 80% de la AOD se ha distribuido en los 13 países y dos pueblos priorizados -a excepción del año 2025, que la cifra ha alcanzado el 79%-. El 25% de la AOD se ha distribuido en Países Menos Adelantados.

A este respecto, ha señalado el Ejecutivo que la mayoría de la inversión y de los proyectos se reparten entre África (sobre todo, subsahariana) y América (Norte, Centro, Sur y Caribe). La distribución geográfica no ha cambiado de manera drástica a lo largo del tiempo, aunque el peso de la AOD americana ha tendido a aumentar (era un 45% en 2014 y es un 64% en 2023) y el de la africana a reducirse (37% y 26%). Esto a pesar de que el III Plan Director 2021-2024 aboga por aumentar la presencia en el continente africano, dado el gran número de países menos avanzados (PMA) que alberga.

Asimismo, el peso de la AOD en proyectos en los países de menor renta (PMA) se mantiene estable, en torno al 30% durante el periodo del Plan. Los planes directores han ido empujando al alza este objetivo (era el 20% en el II PD 2011-2014 y el 25% en el III PD 2021-2024) y el objetivo se ha superado de manera sistemática, según el Ejecutivo.

Por otro lado, los proyectos de los países de rentas bajas tienden a ser más pequeños que los de los países más ricos. "Esto es coherente con la mayor fragmentación de la ayuda africana, anteriormente mencionada (el continente con más países de rentas bajas y PMA)", ha dicho. Por eso, cuando se establecen prioridades geográficas o de nivel de renta, cabría plantear también qué clase de proyectos (micro proyectos, proyectos, programas) se pretende articular.

Las intervenciones se han concentrado en los cinco sectores prioritarios (Derecho a la salud; derecho a la Educación; desarrollo rural sostenible; empoderamiento de las mujeres; y sociedad civil local y gobernanza democrática), ya que el 90% de la AOD distribuida se ha dirigido a estos sectores.

PRÓXIMO PLAN DIRECTOR

Además de presentar las acciones realizadas y objetivos alcanzados bajo el III Plan Director de Cooperación, la consejera Maeztu ha adelantado el calendario de trabajo para aprobar el IV Plan Director de Cooperación en el que actualmente se está trabajando y que se prevé presentar el primer borrador en el primer cuatrimestre de 2026.