El Gobierno de Navarra enmarca el aumento del paro en los "efectos" del proceso de regularización extraordinaria

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Mª Carmen Maeztu. - Marta Fernández - Europa Press

PAMPLONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha enmarcado el aumento del paro en agosto en la Comunidad foral, que ascendió en 681 personas en relación con el mes anterior (2,36%), situándose en un total de 29.524 personas desempleadas, en los "efectos" del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras.

Por otra parte, ha destacado que la Comunidad foral registra en agosto una afiliación media a la Seguridad Social de 323.275 personas, 8.190 más que en el mismo mes de 2025, un 2,6% más de afiliaciones que hace un año. Aunque la afiliación desciende ligeramente respecto a julio, con 38 afiliaciones menos (-0,01%), Navarra "mantiene uno de los niveles de ocupación más elevados de su historia, siendo el segundo mejor registro histórico".

Según señalan desde el Ejecutivo foral, en agosto se inscribieron al desempleo 1.014 personas procedentes del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras, cifra que "prácticamente coincide" con el incremento anual del paro registrado, con 1.134 personas paradas más. Todo ello "muestra la buena capacidad de incorporación de personas y el dinamismo del mercado laboral. Como ya sucedió en julio, en el mes de agosto se sigue evidenciando el impacto que está teniendo el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras en el empleo tanto en el aumento de personas trabajando como en el aumento de personas que buscan empleo. En Navarra a fecha 31 de agosto se habían afiliado a la seguridad social 4.465 personas extranjeras relacionadas con el proceso de regularización extraordinaria", apuntan.

Respecto a la contratación, en agosto se formalizaron 25.681 contratos, lo que supone "el mejor agosto desde 2022", destacan desde el Gobierno de Navarra. En términos anuales se ha producido un aumento del 16,5% respecto al mes de agosto de 2025. Comparado con el mes de julio, tenemos un 16,5% menos de contratos. Respecto del total, 5.074 fueron contratos indefinidos. De este modo, los contratos indefinidos han supuesto el 19,8% del total registrado en el mes.

DISTRIBUCIÓN "DESEQUILIBRADA" POR SEXO

En cuanto a las características del desempleo, el Gobierno foral ha señalado que la distribución según sexo "sigue siendo desequilibrada". En agosto seis de cada diez personas registradas como paradas en Navarra son mujeres (el 61,5%, 18.145 personas) frente al 38,5% de hombres (11.379 personas).

En términos mensuales la variación del desempleo ha resultado más positiva para las mujeres. Así, mientras que el número de paradas aumenta en un mes un +2,3% (410 desempleadas más) el de desempleados crece un 0.1% más, concretamente crece en un +2,4% (271 parados más). Por otro lado, tres de cada diez personas desempleadas en Navarra (el 30,2%) son mayores de 54 años, se trata de 8.924 personas. En cuanto a los jóvenes en paro de menos de 35 años, representan el 27,5% del total (8.103).

Por su parte, la población parada extranjera representa el 25,2% (7.450 personas). En este caso, el número de personas desempleadas extranjeras ha aumentado términos anuales un +19,35% (1.208 más) mientras que, por el contrario, el número de personas desempleadas con nacionalidad española ha disminuido en un año un -0,33%, (74 personas menos). "Este dato refleja la influencia de la regularización extraordinaria en la evolución del paro registrado", subrayan desde el Ejecutivo navarro, para destacar que "el peso del desempleo de las personas extranjeras es superior al del año anterior, cuando todavía no existía este proceso de regularización".

Respecto al desempleo de larga duración, actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 40,1%, es decir, 11.853 personas, son paradas de larga duración (llevan en situación continuada de desempleo más de un año). Se ha dado un descenso anual del -2,24% (271 personas paradas menos de larga duración), de esta manera es el séptimo mes consecutivo en el que se consigue reducir el desempleo de larga duración en términos anuales.

Por otra parte, la evolución anual del paro registrado por agencias de empleo ha sido la siguiente. El mayor descenso se ha producido en la oficina de empleo de Aoiz, con 28 personas menos que en agosto de 2025, lo que supone un descenso del -4,4%. Le sigue la agencia de Alsasua, con un descenso de 24 parados menos, un -3,1%. Entre las que aumentan su cifra de desempleo, podemos destacar a Estella, con un aumento del 13,7% y a Santesteban, con un 8,8% de aumento. En la variación intermensual, destaca la caída del 5,5% de desempleo en la oficina de Aoiz, lo que supone que hay 36 parados menos que hace un mes.

Por último, en cuanto a las variaciones mensuales por sectores, el colectivo de personas sin empleo anterior es el que registra el mayor ascenso del paro, con un aumento del +5,7% (208 personas desempleadas más). Le sigue el sector servicios, que aumenta un +7,9% (304 personas más), y, en menor medida, el sector de la construcción, con un aumento del +2,5% (27 más). En contraste, el sector de la industria es el sector que aumenta en menor medida, un +1,5%, (55 personas más). El sector primario es el único sector en el que desciende el paro registrado con 52 personas paradas menos que el mes pasado, un -4,8%.

En términos interanuales, los mayores descensos del desempleo se concentran en el sector de la construcción, con 68 personas menos (-5,7%), seguido del sector primario, con una reducción de 14 personas (-1,3%). Por su parte, colectivo de personas sin empleo anterior es la categoría que presenta el mayor aumento anual: 946 personas desempleadas más, lo que supone un incremento del 29,4%.

MEJORES DATOS DE CONTRATACIÓN DE UN MES DE AGOSTO DESDE 2022

Tal y como se ha señalado, en el mes de agosto se han registrado 25.681 contratos, "lo que supone que estamos ante el mejor agosto desde 2022", destacan desde el Gobierno de Navarra. Respecto de julio, hay un 16,5% menos de contratos. En términos anuales se ha producido un aumento del 16,5% respecto al mes de agosto de 2025.

Según el tipo de contrato, se han formalizado 5.074 contratos indefinidos y 20.607 contratos temporales. Por lo tanto, del total de los contratos registrados en el mes de agosto, el 19,8% han sido indefinidos.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Del total de personas en paro registrado, 2.148 son personas con discapacidad, lo que representa un 7,2% del total. De ellos, 971 son hombres y 1.177 son mujeres. Entre todos ellos 343 son menores de 30 años y 737 mayores de 55.

Geográficamente se distribuyen de la siguiente manera: 1444 en la agencia de Pamplona, 276 en Tudela, 124 en Estella, 109 en Tafalla, 76 en Lodosa, 49 en Aoiz, 41 en Alsasua y 29 en Santesteban. De los 2.148, 1.231 son parados de larga duración.