El Gobierno de Navarra establece unos servicios mínimos del 40% en el transporte interurbano por carretera el 11N

Archivo - Autobuses de la red interurbana de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA-JESÚS M GARZARON - Archivo

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, mediante la Orden Foral 119E/2026, de 5 de noviembre, ha establecido servicios mínimos del 40% en el transporte interurbano por carretera de uso general de viajeros ante la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre.

Como mínimo se realizará una expedición diaria de ida y otra de vuelta en cada concesión, atendiendo todos los tráficos autorizados en el título concesional. En el caso del transporte escolar, se han de garantizar todos los servicios cuyo origen o destino sea el domicilio y el centro escolar.

Además, se garantiza la integridad del transporte de personas con discapacidades físicas y psíquicas a los centros educativos y ocupacionales.

En el caso del transporte de mercancías, según la Orden Foral 120E/2026, de 5 de noviembre, se contempla la integridad de los servicios de transporte de muestras analíticas e instrumental clínico a esterilizar y esterilizado y desde los correspondientes centros sanitarios.

Se garantizará, además, el transporte de las mercancías imprescindibles para abastecer los establecimientos sanitarios y farmacéuticos, así como el transporte de mercancías imprescindible para abastecer los comedores de los centros escolares.