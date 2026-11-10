El Gobierno de Navarra establece los servicios mínimos ante la convocatoria de huelga general de este miércoles

Palacio de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha fijado los servicios mínimos que afectarán al personal de la Administración foral y sus organismos autónomos con motivo de la jornada de huelga general convocada para este miércoles por distintas organizaciones sindicales. De esta forma, en áreas como Salud, Educación, Derechos Sociales, Protección Civil, Bomberos y Justicia, entre otras, se han establecido los servicios mínimos para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.

Por su parte, en los servicios administrativos, la pauta general ha sido garantizar la actividad en los puntos de atención ciudadana. Todos estos servicios mínimos han sido informados a los sindicatos convocantes, así como a los centros de trabajo y personas afectadas. según ha informado el Gobierno foral.

En los centros hospitalarios, se garantizará la atención al público en aquellos servicios que resulten imprescindibles para el desarrollo de la actividad de los centros. En concreto, en hospitalización, se garantizará el 100% de la capacidad logística; así como la atención en aquellos servicios que desarrollan actividad pautada como son hemodiálisis, tratamientos oncológicos en el Hospital de día, tratamientos en el Hospital de día de Hematología, atención a pacientes en tratamiento continuado en la Unidad del Dolor, tratamientos de Radioterapia, simulación y planificación, hospitales de Día de la Red de Salud Mental y rehabilitación a pacientes preferentes y hospitalizados.

Igualmente, se asegurará toda intervención quirúrgica de carácter urgente, además de toda la actividad en Urgencias, UCI, URCE, Unidades de Cuidados Coronarios, Unidades de Críticos, Área de Partos y otras unidades asimilables. También está garantizada la realización de la ecografía de la semana 20 y amniocentesis. De igual manera, se asegurará toda la atención de carácter preferente, paciente ingresado y atención de carácter ordinario, si lo hubiera, hasta el 60% de la capacidad logística en intervenciones quirúrgicas, servicios centrales, consultas y CASSYR.

En el ámbito de la Atención Primaria, en jornada ordinaria, con carácter general en cada zona básica de salud, y en todo el horario de funcionamiento, se designará en cada turno laboral (mañana y tarde) una persona profesional de Medicina de Familia, una de Pediatría, una de Enfermería y una del Área de Admisión por cada fracción de 5 o menos puestos de trabajo. En las zonas básicas en las que haya más de un punto de atención continuada, habrá como mínimo tantas personas profesionales de Medicina de Familia y de Enfermería como puntos o equipos de atención continuada.

Por su parte, con respecto al horario de atención continuada, el régimen de trabajo será del 100% de los servicios establecidos con carácter general en cada una de las zonas básicas de salud y en los Servicios de Urgencia Extrahospitalarios y Servicios Normales de Urgencias.

En cuanto a salud mental, en el área de hospitalización se contará con un o una facultativa en la Unidad de Rehabilitación (UR), dos en la Unidad de Media Estancia (UME) y una en la Unidad de Larga Estancia (ULE). En el centro San Francisco Javier el personal de servicios mínimos será el asignado a un festivo y en los centros de salud mental en actividad de consultas se garantizará, en términos de promedio, un mínimo del 40% de la plantilla.

En cuanto al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), se tratará de garantizar una atención adecuada en Detección Precoz, con 16 personas de servicios mínimos, y en Vigilancia de Enfermedades transmisibles y vacunaciones. El Servicio Sanitario de Salud Laboral del ISPLN contará con tres personas.

ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA

En cuanto al departamento de Educación, los servicios mínimos en los centros públicos y privados concertados de enseñanza no universitaria, a excepción de los centros de educación especial, se establecen para las personas que ostentan la dirección y la jefatura de estudios del centro, un docente por cada tres unidades o fracción de Infantil y Primaria y un docente por cada cuatro unidades o fracción de ESO o de ciclos formativos de grado básico.

En los centros donde haya un único especialista de apoyo educativo o persona cuidadora, le corresponderán los servicios mínimos y, donde haya más, los servicios mínimos serán del 50% de la plantilla. En todo caso, se debe garantizar la debida atención a la totalidad del alumnado con necesidades educativas especiales que utilicen los servicios de transporte y comedor, ha añadido el Ejecutivo.

Por su parte, en los centros de educación especial los servicios mínimos garantizarán la asistencia de las personas que ostentan la dirección y la jefatura de estudios del centro, cuatro docentes por cada seis unidades, las personas especialistas de apoyo educativo o cuidadoras encargadas del transporte escolar y del comedor, el 67% de la plantilla de especialistas de apoyo educativo o de personas cuidadoras y una persona que desempeñe funciones de limpieza.

Asimismo, en las escuelas infantiles adscritas a Educación, los servicios mínimos comprenden a la persona responsable de la dirección, un educador infantil por cada dos unidades o fracción, un cocinero y una persona que desempeñe funciones de limpieza.

SERVICIOS SOCIALES

En todos los centros de atención residencial, viviendas y centros de atención diurna de todas las áreas de servicios sociales deberán prestarse los servicios que aseguren la atención de las necesidades básicas de las personas usuarias, relativas al cuidado personal, alimentación, comunicación, desplazamiento, control y protección.

Para ello, deberá permanecer en activo en los centros residenciales, las viviendas de apoyo moderado y los centros, pisos, residencias y recursos del sistema de menores, el personal de atención directa previsto para días festivos; en los servicios de atención domiciliaria, el personal que pueda garantizar el reparto y alimentación y la atención personal imprescindible, y en las viviendas de altos apoyos, la atención permanente de una persona trabajadora excepto en el horario de actividad diurna externa al centro.

Por su parte, en los centros y viviendas de apoyos moderados donde habitualmente no exista atención residencial en festivos, deberá contarse con el personal que garantice la atención a las necesidades básicas de las personas usuarias.

Los centros de atención diurna tendrán un mínimo de una persona del personal cuidador por cada seis personas usuarias y, en caso de ser necesario, el personal suficiente para asegurar el servicio de cocina. Asimismo, se deberá mantener el servicio de transporte.

EMERGENCIAS Y SERVICIO DE BOMBEROS DE NAVARRA

Para el Servicio de Emergencias, Prevención y Protección Civil, se fijan como servicios mínimos la persona titular de la jefatura de la Sección de SOS Navarra, un técnico superior en materias de seguridad y una persona en la jefatura de sala para cada turno. Además, se garantizarán siete operadores auxiliares de coordinación en el turno de mañana, ocho en el turno de tarde y cuatro en el de noche.

Por su parte, los servicios mínimos del Servicio de Bomberos de Navarra incluyen un suboficial para toda Navarra, un suboficial o sargento comarcal y dos miembros del Grupo de Rescate Técnico. Además, entre cabos y bomberos, el número mínimo de efectivos por cada parque será de 11 en el de Cordovilla, siete en el de Trinitarios de Pamplona, cinco en el de Tudela y cuatro en los parques de Alsasua, Burguete, Estella-Lizarra, Lodosa, Navascués, Oronoz, Sangüesa, Tafalla y Peralta.

En el ámbito de Justicia, se establecen como servicios mínimos una persona administrativa en el Negociado de Personal y Registro, dos de servicios generales en el Negociado de Acreditaciones y Atención Ciudadana, un técnico de sonido y medios audiovisuales en la Sección de Proyectos y Sistemas Informáticos y una persona oficial de mantenimiento.