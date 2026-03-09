El Gobierno de Navarra y la FNMC renuevan el convenio que permite tramitar la constitución de parejas estables

PAMPLONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) han suscrito un nuevo convenio marco de colaboración para constituir o extinguir una pareja estable mediante documento público en el propio ayuntamiento y, posteriormente, solicitar su inscripción en el Registro Único de Parejas Estables de Navarra.

El acuerdo "da continuidad y refuerza la colaboración iniciada en 2021, con el objetivo de prestar un mejor servicio y garantizar que este trámite sea accesible también en localidades pequeñas, donde disponer de recursos cercanos resulta especialmente importante".

No obstante, para poder prestar este servicio será necesaria la adhesión del ayuntamiento al Convenio si no se había hecho anteriormente.

La normativa foral prevé que la constitución de la pareja estable se realice mediante documento público y que su inscripción se lleve a cabo en un registro único, con criterios comunes para toda la Comunidad foral.

Con este convenio, los municipios que se adhieran podrán ofrecer la formalización del documento público ante la persona que ejerza la Secretaría municipal, "evitando desplazamientos y simplificando gestiones para vecinos y vecinas".

La colaboración se limita a la ciudadanía del municipio adherido, por lo que al menos uno de los miembros de la pareja deberá tener la condición de vecino o vecina de la localidad.

ACTUACIONES QUE PODRÁN REALIZAR LOS AYUNTAMIENTOS ADHERIDOS

En los municipios adheridos, la Secretaría municipal podrá formalizar documentos públicos de constitución o extinción de pareja estable.

Además, si las personas interesadas lo solicitan expresamente, el ayuntamiento podrá remitir por medios electrónicos al Registro Único la solicitud de inscripción de la pareja estable constituida; la solicitud de inscripción de pactos reguladores formalizados en documento privado; la inscripción de la extinción de la pareja, cuando proceda; o las solicitudes de baja registral.

El Registro Único facilitará a los ayuntamientos modelos de documentos y apoyo ante dudas que puedan surgir durante la tramitación.

El convenio no implica compromiso económico para ninguna de las partes y tendrá una vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórroga hasta cuatro años adicionales.

Asimismo, se crea una comisión de seguimiento con representación del Departamento y de la FNMC para resolver cuestiones de interpretación y proponer mejoras en su desarrollo.

Los ayuntamientos interesados en prestar este servicio a su población podrán adherirse mediante solicitud (según el modelo previsto en el propio convenio), remitiéndola por correo electrónico al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia y a la FNMC: registro.parejas.estables@navarra.es; fnmc@fnmc.es.