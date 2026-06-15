El Gobierno de Navarra y la FNMC renuevan su convenio para reforzar las políticas de igualdad en las entidades locales

Firma del convenio entre la Federación navarra de municipios y concejos y el INAI. - IÑAKI PORTO

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) han renovado este lunes el convenio de colaboración que mantienen para lograr políticas de igualdad alineadas en el ámbito local, considerado "un espacio clave para incidir en esta materia y en la lucha contra la violencia machista".

El convenio para 2026 ha sido suscrito por la directora gerente del INAI, Patricia Abad, y el presidente de la FNMC, Xabier Alcuaz, en la sede de esta entidad en Pamplona, en un acto que ha contado también con la presencia del vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez.

Entre las previsiones de trabajo conjunto para este ejercicio, destaca el compromiso de seguir impulsando la creación de una Red de Entidades Locales por la Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia machista de Navarra y sus modelos de organización y gestión, en el marco del grupo de trabajo creado entre el INAI, la FNMC y el grupo de técnicas de igualdad. El objetivo es que esta red sea una realidad a lo largo de 2026, definiendo su encaje jurídico y estatutario en el seno de la FNMC, su reglamento de funcionamiento y los requisitos de participación, manteniendo la coherencia estratégica con el Itinerario.

La futura Red permitirá reforzar el trabajo conjunto con las entidades locales, ordenar los recursos existentes y avanzar en un marco compartido de actuación en materia de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres, respetando la realidad y capacidad de cada municipio o entidad. Su puesta en marcha busca facilitar la coordinación, el intercambio de experiencias y el acompañamiento a las entidades locales en el desarrollo de políticas de igualdad, ha informado el Gobierno foral.

Mientras se completa el proceso de creación de esta red, el convenio contempla mantener el servicio de asesoramiento técnico en igualdad que viene prestando el INAI como apoyo específico a las entidades locales de menos de 5.000 habitantes, con la finalidad de garantizar la continuidad del acompañamiento y la atención a sus necesidades más inmediatas.

El INAI y la FNMC seguirán incidiendo en formación básica en igualdad del personal técnico y político de las entidades locales y en cursos de introducción de cláusulas de igualdad en la contratación pública. Trabajarán además en la creación de nuevos cursos más específicos y especializados, teniendo en cuenta que una parte relevante de las personas interesadas ya ha realizado las formaciones básicas.

Asimismo, ha añadido el Ejecutivo, se realizará un "especial esfuerzo" por visibilizar y poner en valor el trabajo de las mujeres en la política local, dando difusión a casos concretos y fomentando su participación política, con la mirada puesta en las elecciones municipales de mayo de 2027.

El convenio contempla una aportación total de 70.000 euros, de los que el INAI aportará 60.000 euros y la FNMC 10.000 euros, para sufragar la asistencia técnica, las actividades de formación y coordinación y los materiales necesarios para la ejecución de los compromisos adquiridos.

COLABORACIÓN REFORZADA CON LAS ENTIDADES LOCALES DESDE 2018

La colaboración vía convenio entre el INAI y la FNMC se inició en 2018, lo que permitió reforzar y oficializar la colaboración que se venía realizando entre las dos entidades y que se ha consolidado en el marco del Plan Estratégico para la Igualdad entre mujeres y hombres de Navarra 2022-2027, que contiene 14 objetivos estratégicos enfocados a luchar contra los asesinatos y a violencia hacia las mujeres y reducir las brechas en salario, cuidados, salud, empleo, protección social, tecnología y en el ámbito deportivo.

Esta relación viene reforzada en el III Acuerdo Interinstitucional para la Coordinación ante la Violencia Contra las Mujeres en Navarra, con el que las instituciones firmantes pretenden lograr una máxima y mejor colaboración en la prevención y abordaje integral de la violencia contra las mujeres y establecer pautas de actuación homogéneas en toda la Comunidad foral.