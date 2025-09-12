El Gobierno de Navarra incrementa su techo de gasto no financiero para 2026 en 328,6 millones

PAMPLONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado este viernes en una sesión extraordinaria el techo de gasto no financiero para los Presupuestos Generales de la Comunidad del año 2026, que se incrementará un 5,5% respecto al presupuesto aprobado de este año. Así, el Ejecutivo ha previsto para 2026 un gasto máximo de 6.315,1 millones de euros, lo que en términos absolutos significa un incremento de 328,6 millones frente a lo contemplado para 2025.

Según el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, incrementar la cifra de límite de gasto resulta cada vez más complicado "dadas las exigencias que se afrontan y los compromisos adquiridos, pero, un año más la cifra del techo de gasto crece mostrando así el compromiso con la sociedad de este Gobierno de Navarra".

El consejero ha señalado que "la economía navarra está mejorando, vamos dando datos trimestralmente de cómo nuestro PIB mejora, y esas más de 315.000 personas trabajando también hacen que haya una mayor recaudación, sobre todo en IRPF, pero también en Sociedades, y eso, sumado al objetivo de déficit y los ajustes contables, hacen que podamos disponer de un techo de gasto superior en más de 300 millones al del año pasado".

Arasti ha ahondado en los detalles de la cifra aprobada por el Ejecutivo, a la que hay que descontarle la Aportación al Estado, que, en estos momentos, está estimada en 932 millones de euros, y el Fondo de Haciendas Locales (345 millones de euros), lo que sitúa la cifra del límite de gasto no financiero en 5.038,1 millones, un 5,4% superior al de 2025.

La fijación del techo responde a un proceso en el que se deben tener en cuenta varios factores. Por un lado, la previsión de ingresos no financieros (6.142 millones de euros), estimada por los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra y en particular la Hacienda Foral de Navarra respecto a los ingresos tributarios y el impacto de las medidas fiscales.

El objetivo de déficit es otra de las variables que conforman la fijación del techo de gasto. En el ámbito de la relación bilateral que establece el Convenio Económico entre el Estado y Navarra, la Comisión Coordinadora suscribió con fecha 13 de febrero de 2025 un acuerdo en el que se establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2025-2027.

A este respecto, lo previsto para el próximo ejercicio es que el déficit pueda alcanzar un 0,3% del PIB Nominal de la Comunidad foral, lo que supone en términos absolutos la cifra de casi 88 millones de euros.

Además, para la fijación del techo de gasto también se tienen en cuenta los ajustes de contabilidad nacional, que en este caso alcanzan los 85,3 millones de euros.

Durante su intervención, José Luis Arasti ha remarcado que con el techo de gasto aprobado este viernes "el Gobierno de Navarra vuelve a poner de manifiesto que lejos de la estrategia del despiste, la confusión y la mentira por parte de la oposición el Ejecutivo está centrado en trabajar y trabajar para buscar el mayor beneficio para la sociedad navarra".

En palabras de Arasti, "alcanzar un techo de gasto de más de 6.300 millones de euros es un hito que se va a traducir en una mejora o, como mínimo, mantenimiento de las condiciones de vida de todas y todos los navarros". Asimismo, el consejero ha avanzado que "el esfuerzo de este Gobierno no va a cesar y nuestro trabajo sigue enfocado en hacer de esta tierra un lugar mejor y más atractivo".

Sobre la reforma fiscal en la que está trabajando el Gobierno foral, Arasti ha indicado que "tenemos un compromiso de la mesa de trabajo -conformada por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo- por estudiar diferentes opciones de los diferentes tributos de Navarra, estamos trabajando en el IRPF, en Sociedades, en otros incentivos fiscales". "La mesa de trabajo seguirá su curso, seguiremos, debatiendo, cuantificando las propuestas que ahí se proponen para llegar a un acuerdo que goce con el voto favorable de una mayoría en el Parlamento de Navarra y que esa reforma redunde en beneficio de la ciudadanía navarra", ha explicado.

PRÓXIMOS PASOS

Una vez aprobado el techo de gasto máximo, comienza el proceso interno de elaboración del anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra 2026. El próximo lunes se aprobará y remitirá a los departamentos la Orden Foral con el reparto del techo de gasto y las directrices económicas y técnicas para su elaboración.

Este proceso interno concluirá en la primera quincena de octubre con la aprobación del anteproyecto por parte del Gobierno de Navarra.

Una vez que el anteproyecto sea una realidad, el texto se remitirá entonces al Consejo Económico y Social de Navarra, al Consejo de Medio Ambiente y a la Comisión Foral de Régimen Local para su dictamen, paso previo a la aprobación del texto como proyecto de Ley Foral en sesión de Gobierno y posterior remisión al Parlamento de Navarra para su debate.