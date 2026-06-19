El Gobierno de Navarra insta a la ciudadanía a no bajar la guardia en la carretera con la campaña de tráfico estival

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, presenta la campaña de seguridad vial ‘La Fiesta es que Vuelvas’, centrada en la prevención en las carreteras durante las fiestas de verano. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra recuerda a la ciudadanía que en la carretera nunca hay que bajar la guardia con la campaña de tráfico estival 'La Fiesta es que Vuelvas / Jaia Itzultzea Da'. Así lo ha puesto en valor la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Ejecutivo, Inma Jurío, durante la presentación en Mutilva, junto al director de Tráfico Navarra, José Javier Boulandier, de esta campaña, que por tercer año consecutivo lleva a cabo el servicio de tráfico del Ejecutivo foral para lanzar un mensaje de precaución durante los desplazamientos por carretera que se realizan para acudir a fiestas de otras localidades a lo largo del verano.

Tráfico Navarra reedita esta campaña al ajustarse a la realidad de los desplazamientos que durante la época estival se llevan a cabo en la Comunidad foral y que, con mucha frecuencia, se tratan de viajes cortos a municipios cercanos y por vías que se transitan de forma habitual al objeto de disfrutar de las fiestas de estos lugares con amigos y familiares.

Tal como ha resaltado Jurío, 'La Fiesta es que Vuelvas' es un lema sencillo y a la misma vez potente, ya que pone el foco en que conducir siempre implica un riesgo, por lo que "relajarse, aunque nos encontremos en un ambiente lúdico, no puede ser la alternativa".

En este sentido, la consejera de Interior, Función Pública y Justicia ha incidido en la importancia de fomentar conductas responsables en el ámbito de tráfico entre la población, ya que toda decisión que se toma al coger un volante puede ser relevante tanto para la seguridad del conductor como para la de sus acompañantes y otros usuarios de la vía. "Disfrutar y ser responsable no son cuestiones incompatibles", ha resumido Jurío.

La campaña 'La Fiesta es que Vuelvas / Jaia Itzultzea Da' se prolongará durante todo el verano a través de diferentes soportes de difusión como radios generalistas; vallas publicitarias en carreteras del entorno de Pamplona; marquesinas de Tudela, Estella-Lizarra y Tafalla y carteles en la estación de autobuses de Pamplona. Además, la campaña se llevará a cabo en redes sociales.

FOMENTO DE LA EDUCACIÓN Y LA SEGURIDAD VIAL

Esta campaña es una de las acciones que el Gobierno de Navarra desarrolla en materia de prevención y concienciación en materia de tráfico, en línea con la 'Visión Cero' que marca Europa para reducir al mínimo, a cero, las muertes y accidentes graves en carretera en 2050.

Por ello, el Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura de Tráfico Navarra para los años 2024 a 2027 incluye la formación y la educación vial como una de las líneas esenciales de trabajo, con el objetivo de generar una cultura de la prevención y la autoprotección entre la población.

Así, desde Tráfico Navarra, además de esta campaña estival, se llevan a cabo diferentes actuaciones a lo largo de todo el año como cursos de conducción segura para motoristas o actividades divulgativas coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad.