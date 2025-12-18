El Gobierno de Navarra insta a los vehículos que operan con la plataforma Bolt a "cumplir la normativa"

Archivo - Vehículos que operan con la plataforma Bolt - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Transporte y Movilidad Sostenible del Gobierno de Navarra, Berta Miranda, se ha reunido con representantes de los Cuerpos de Seguridad para instar a que los VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) que operan con la plataforma Bolt "acaten la normativa estatal que regula su actividad".

En una nota de prensa, Miranda ha destacado que estos vehículos "deben acatar la legislación que impide prestar servicios urbanos, ya que solo pueden operar entre diferentes municipios". Además, ha recalcado que estos vehículos "no tienen permitido estacionar en las paradas habilitadas para taxis y deben registrar los servicios que prestan".

Con ese objeto, en las próximas semanas se incrementará la actividad de inspección por parte de la Policía Municipal de Pamplona y de la Policía Foral. En estos momentos se encuentran inmovilizados 7 vehículos. La sanción por realizar servicios urbanos asciende a 1.001 euros.

El papel del Gobierno de Navarra ante la actividad de Bolt en la Comunidad foral es "garantizar el cumplimiento expreso de la normativa".