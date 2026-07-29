El Gobierno de Navarra ante la investigación de Belate: "Somos un Gobierno limpio y alérgico a la corrupción"

Archivo - Obras de construcción del túnel de Belate en Navarra. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha manifestado este miércoles su "máximo respeto" a la providencia de la Audiencia Nacional por la que el juez solicita un informe a la UCO de la Guardia Civil sobre la adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Belate, y ha defendido que el Ejecutivo foral es "limpio" y "alérgico a la corrupción".

El portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, ha señalado en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno que "no solo mostramos el máximo respeto sino también toda la colaboración". "El Gobierno de Navarra, su presidenta y todos sus miembros, tanto pasados como presentes, somos un Gobierno limpio, absolutamente, y además, alérgico, ya no solo a la corrupción, sino a cualquier actuación o conducta que se aleje del mero interés general", ha afirmado, para señalar que "esta apuesta clara contra la corrupción y por la transparencia se ha visto evidenciada desde el minuto uno a través de diferentes iniciativas legales".

En relación al túnel de Belate, Remírez ha expuesto que "es una infraestructura que no solo obedece a una apuesta política para su mejora por la seguridad vial, sino que, sobre todo, obedece a una obligación legal europea que instaba desde el año 2004 a desdoblarlo y que durante más de una década de gobiernos de las derechas se hizo caso omiso a esa obligación". "Fruto de este incumplimiento negligente, nos encontramos precisamente en el año 2019 con la apertura de un expediente sancionador de la Comisión Europea y también de una responsabilidad penal en torno a los miembros del Gobierno de Navarra, en concreto del consejero de Cohesión Territorial y del director general de Obras Públicas, por el mero hecho de tener abierto ese túnel a la circulación", ha relatado.

Así, ha afirmado que "el Gobierno de Navarra reivindica todos y cada uno de los esfuerzos dentro, por supuesto, de la legalidad y de nuestro ámbito competencial, para solucionar esta situación absolutamente inadmisible, que era contraria a Derecho y a la seguridad vial de la ciudadanía de Navarra y de miles de usuarios del túnel que pasan cada día".

Tras manifestar que el desdoblamiento de los túneles de Belate es "una gran noticia para Navarra", el portavoz del Ejecutivo foral ha señalado que "este proceso de licitación ha sido objeto del escrutinio público y también del control político a través de diversas comparecencias parlamentarias, aportaciones de documentación e investigación en una comisión del Parlamento". "Nunca este Gobierno se ha escondido. Al contrario, hemos dado la cara con la presidenta Chivite al frente y explicado todo con absoluta transparencia", ha sentenciado.

Ha destacado Remírez que "de todo ello se ha concluido una cosa clara, que la adjudicación ha sido por completo ajustada a Derecho" y que "no ha habido ninguna injerencia política". "Una obra que había que hacer, una obra que se está haciendo y un proceso de adjudicación donde no hubo injerencia política alguna y que ha sido avalado en todos sus trámites por la parte técnica, jurídica y de intervención económica del Gobierno Navarra", ha insistido.

Ha continuado el portavoz que "a partir de aquí nos encontramos con una providencia de un juzgado, que únicamente insta a la UCO en su labor de policía judicial a que haga un informe sobre esta adjudicación y que después el juez mismo decidirá qué hacer".

"El Gobierno de Navarra confía plenamente en el Estado de Derecho, tanto como en las actuaciones del Gobierno de Navarra que se guían también por supuesto por los principios de legalidad y la defensa del interés general de la ciudadanía de nuestra Comunidad", ha indicado Javier Remírez, quien ha criticado que "las derechas no están a esto, su posición no está en respetar ni el Estado de Derecho ni el trabajo de la Justicia, sino a sacar mero rédito partidista independientemente de la verdad". "Las derechas, pase lo que pase, tienen ya las sentencias dictadas y las conclusiones escritas; fían todo a una estrategia de crispación y confusión, demostrando su falta de proyecto político", ha agregado.