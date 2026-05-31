El Gobierno de Navarra invierte 2,53 millones de euros en una nueva vía ciclable entre Irurtzun y Ziordia

Inauguración de nuevo carril ciclabe en la comarca de Sakana a la que han asistido directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda y la directora general de Turismo, Ana Rivas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial y el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible y la Dirección General de Turismo, han propiciado una inversión de 2,53 millones de euros en la Comarca de Sakana para la puesta en marcha de una vía ciclable entre Irurtzun y Ziordia, de 67 kilómetros de longitud.

La directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, ha puesto en valor la construcción de este itinerario peatonal y ciclable, ya que "invita a montarse en la bicicleta para fomentar un estilo de vida más saludable". La titular de Movilidad Sostenible ha señalado que esta actuación "promueve la intermodalidad, facilitando la conexión con las estaciones de tren de Irurtzun, Uharte-Arakil, Etxarri Aranatz y Alsasua, y con áreas de actividad económica, como polígonos industriales o de servicios, contribuyendo asimismo a su revitalización económica".

"Los 67 kilómetros de vía ciclable en el Valle de Sakana son un ejemplo más del compromiso del Ejecutivo foral con la movilidad sostenible", ha añadido Miranda, que ha puesto en valor que "la incorporación de este itinerario a la red de carriles bici de Navarra nos acerca a los 200 kilómetros construidos desde el año 2019, por los que se puede transitar de forma segura para disfrutar de este medio de transporte saludable".

El tramo Irurtzun-Ziordia, promovido por la Mancomunidad de Sakana, ha supuesto la construcción de nuevos viales y la adecuación y mejora de los itinerarios existentes. Para mejorar la movilidad en la vía, se ha actuado sobre el firme, el drenaje y la señalización del recorrido para bicicletas. La longitud total de la ruta ciclable es de 67 kilómetros, con un eje principal de 46 kilómetros y 12 enlaces a la ruta principal que suman 21, detallan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

La vía ciclable de Sakana se enmarca en una actuación integral que conecta Irurtzun con Agurain, en Álava. El itinerario continúa por la llanada Alavesa hasta Vitoria, y en Irurtzun conecta con la vía verde del Plazaola, la puerta de entrada en Sakana de la Eurovelo I.

En esta misma línea, la construcción de este itinerario se alinea con el Plan Director de Movilidad Activa de Navarra 2022-2030, formando parte de la red arterial que conecta las principales poblaciones de la Comunidad Foral de Navarra, así como con territorios vecinos de otras Comunidades Autónomas y Francia.

UNA INVERSIÓN DE 2,53 MILLONES DE EUROS

Para la ejecución de esta infraestructura, Cohesión Territorial ha aportado 1.350.000 euros, mientras que la inversión de Turismo supone 1.185.000 euros.

Por una parte, el Departamento de Cohesión Territorial concedió una subvención de 1.000.000 de euros, mediante crédito proveniente de los Presupuestos Generales del Estado de 2024 y una subvención de 350.000 euros en el marco de la convocatoria de ayudas a las entidades locales para la ejecución de infraestructuras ciclistas 2024-2025.

Asimismo, el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo, concedió una ayuda de 960.000 euros a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y otra de 225.000 euros en el marco de las Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD) financiadas en ambos casos con fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.