El Gobierno de Navarra llama a "minimizar riesgos" y no "tensionar" los servicios de emergencia en el eclipse

Imagen De La Consejera Jurío En La Constitución Este Lunes Del Comité Asesor De Emergencias - JESÚS GARZARON/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha instado a la ciudadanía a la colaboración y prevención para disfrutar del eclipse, "minimizar riesgos" y evitar "tensionar" los servicios de emergencias. De entre las recomendaciones, el Ejecutivo insiste especialmente en la planificación con antelación de los desplazamientos antes y después del evento astronómico, no aparcar sobre vegetación seca y no estacionar en el arcén de las carreteras.

Los consejos del Ejecutivo para este evento astronómico están relacionados con la autoprotección, la prevención de incendios y la movilidad.

En el primer ámbito, se indica la importancia de llevar un mínimo de dos litros de agua por persona para ese día, una batería externa para el móvil y una linterna con pilas de repuesto, y también se recomienda descargar mapas de la zona para poder utilizarlos sin Internet.

En cuanto a prevención de incendios, se desaconseja a la ciudadanía el aparcar sobre vegetación, ya que el calor del motor puede provocar un incendio, así como hacer hogueras o barbacoas y no tirar colillas al campo. Igualmente, se recomienda no abandonar botellas de cristal al sol, y no dejar residuos.

En el apartado de movilidad, el Gobierno de Navarra reitera que no se puede parar en el arcén de una carretera para ver el eclipse, dado que es la situación de mayor riesgo de accidente, evitar desplazamientos innecesarios antes o después del mismo y no dejar el coche en cunetas ni accesos a fincas. Igualmente, se recomienda no circular por pistas forestales y caminos rurales, debido a que la ausencia de señalización, alumbrado y cobertura móvil comprometen la seguridad de las personas. Del mismo modo, se señala la importancia de facilitar en todo momento el paso a los vehículos de emergencia.

Tras el eclipse, el Ejecutivo foral sugiere esperar al menos 30 minutos para volver al vehículo, ya que se prevé que las carreteras estarán saturadas, y que se aproveche el evento para ver las Perseidas. En todo momento, es primordial seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de canales oficiales. En este sentido, se informa de que las incidencias y alertas de seguridad se comunicarán de manera oficial en el perfil de la red social X de SOS NAVARRA 112 (@112_na).

PROHIBICIÓN TEMPORAL DE CIRCULACIÓN POR PISTAS FORESTALES

De igual manera, este lunes se firmó la Orden Foral por la que el Ejecutivo prohibirá, desde las 00.00 horas del día 12 hasta las 07.00 horas del día 13, la circulación de vehículos a motor, eléctricos incluidos, por pistas forestales y caminos rurales situados en suelo no urbanizable, medida enmarcada dentro de la previsión de que, con motivo de este evento astronómico, la afluencia multitudinaria se dirija hacia zonas elevadas, espacios naturales, o entornos forestales, entre otros, a los que habitualmente se accede a través de la red de pistas forestales y caminos rurales.

En este sentido, los vehículos a motor en estos lugares generan riesgos colectivos que, unidos a las condiciones meteorológicas de temperaturas extremas, estrés hídrico de la vegetación y elevados índices de riesgo de incendio forestal que caracterizan al periodo estival, son casuísticas que hacen imprescindible la adopción de medidas extraordinarias.

Además, cabe señalar que los vehículos o conjuntos de vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC) tienen prohibida la circulación por las vías públicas de la Comunidad foral desde las 17.00 horas hasta las 23.59 horas del día 12 de agosto, excepto si circulan por la vía AP-68 en el tramo 162,56 - 166,85 (en ambos sentidos, de límite La Rioja a límite La Rioja) y, en la misma vía, en el tramo 201,62 - 236,98 (en ambos sentidos, de límite La Rioja a límite Zaragoza).

Dentro de esta limitación general, hay excepciones como el transporte de animales vivos, los vehículos de emergencia o el abastecimiento de gasolineras, entre otros.