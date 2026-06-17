El Gobierno de Navarra llama a la "prudencia" y a la "responsabilidad" ante las altas temperaturas

Archivo - Campo en Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha hecho un llamamiento a la "prudencia" y a la "responsabilidad" de la ciudadanía ante "el episodio de altas temperaturas que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo en los próximos días".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Remírez ha incidido en que "las condiciones meteorológicas previstas, con calor intenso, con viento y ausencia de precipitaciones, elevan de manera importante el riesgo de incendios forestales".

Ha recordado que este martes se activó el Plan Infona en su nivel cero de situación operativa, "una fase de preemergencia que permite reforzar la vigilancia y la preparación de todos los recursos". Además, ha señalado que el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, está manteniendo una reunión con el sector agrario, en la que también se encuentran representantes de la Dirección General Interior y de Protección Civil y de Emergencias para "decidir si se sube el nivel del plan Infona o se toman, en su caso, medidas adicionales limitativas". "Cuando se tenga esta información se informará por los cauces habituales e institucionales oportunos", ha dicho.

Ha destacado el consejero que "en Navarra contamos con grandes profesionales y un dispositivo preparado y contamos con la colaboración, como es el caso del sector agrario; sin embargo la mejor herramienta sigue siendo la prevención".

Remírez ha pedido "evitar conductas de riesgo, extremar las precauciones en el medio natural y seguir siempre las indicaciones de los servicios oficiales de emergencia". "Además, junto a esa responsabilidad conjunta, también nos gustaría recordar la importancia de seguir unos consejos básicos de autocuidado como hidratarse con frecuencia, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a las personas mayores, a los menores y a otras personas vulnerables", ha añadido.