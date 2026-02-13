El Gobierno de Navarra moviliza hasta 46 quitanieves ante la previsión de descenso de la cota de nieve el fin de semana

Archivo - Una máquina quitanieves en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Cohesión Territorial, ha activado hasta 46 quitanieves en las próximas horas ante la previsión de bajada de la cota de nieve en Navarra a lo largo del fin de semana. En concreto, la cota puede bajar hasta los 500 metros en la tarde del sábado, mientras que se activa el aviso amarillo por lluvias en toda la Comunidad foral.

Ante estas previsiones, el Ejecutivo foral ha preparado los siguientes dispositivos: en el distrito de Aoiz, 14 equipos; en el de Estella, 3; en el de Irurtzun, 19 equipos; en el de Mugairi, 4; en el de Pamplona, 2; y en el de Tafalla, 4.

Según explica en un comunicado, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado alertas amarillas para todo el territorio de Navarra este sábado: por lluvias en la vertiente cantábrica, por nevadas en la zona pirenaica y por viento en la zona centro y la Ribera.

Durante el fin de semana se esperan lluvias abundantes en el tercio norte de la comunidad, que serán especialmente intensas en la mitad norte durante la tarde del viernes y el sábado.

La cota de nieve bajará progresivamente desde los 1200 y los 900 metros el viernes hasta los 700 metros la tarde del sábado. Las nevadas serán especialmente intensas en la zona de Belagua.

En cuanto a las temperaturas, este viernes se registra "un fuerte descenso térmico" con la entrada de un frente frío que favorecerá la aparición de heladas, especialmente durante la madrugada del sábado, noche del sábado y la madrugada al domingo.

Respecto a los ríos, se prevé una "subida notable" de los caudales en el tercio norte, "debido a que el suelo ya está saturado de agua". Los ríos se mantendrán bajo vigilancia, pudiendo marcar niveles "ligeramente superiores" a los alcanzado durante la semana.

Dada la situación, se recomienda extremar la prudencia en las carreteras durante todo el fin de semana, a cusas de las precipitaciones, el viento y la posible formación de placas de hielo. Asimismo, se aconseja no acercarse a las proximidades de los ríos por el aumento de los caudales.

INFORMACIÓN DE CARRETERAS

El estado actualizado de las carreteras de la Comunidad foral puede consultarse en la web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el número de teléfono 848 423 500. También puede verse el estado de las vías en las cámaras webque el Gobierno de Navarra tiene dispuestas en las carreteras e infraestructuras principales.

El Gobierno recuerda a la ciudadanía extremar la precaución en los desplazamientos y adoptar las medidas necesarias de prevención.