El Gobierno de Navarra muestra "mano tendida" al Valle de Egüés para el desarrollo del PSIS de Sarriguren

Archivo - El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que el Ejecutivo foral tiene la "mano tendida" para "llegar a un punto de encuentro" con el Ayuntamiento del Valle de Egüés respecto al desarrollo del PSIS de Sarriguren, que prevé la construcción de 6.000 viviendas.

Remírez ha afirmado, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que "tenemos que poner en valor lo que se ha hecho" y ha considerado "una buena noticia que se impulsen iniciativas como el PSIS de Sarriguren". Ha destacado además que se prevé construir un total de 27.000 viviendas en distintas actuaciones en los próximos años, en emplazamientos como Echavacoiz, Orkoien o Zizur Mayor.

Respecto al PSIS de Sarriguren, Remírez ha indicado que desde el departamento de Ordenación del Territorio "se comunicó a la alcaldesa del Valle de Egüés su puesta a disposición para hacer una reunión y explicar todas las cuestiones como muestra de coordinación".

Además, el portavoz del Gobierno ha asegurado que "algunas propuestas que han hecho ya los propios grupos políticos han sido consideradas, por lo cual, tenemos mano tendida para llegar a un punto de encuentro con el Ayuntamiento, pero también siendo conscientes de que estamos ante una actuación que es estratégica para la Comunidad foral, que todo lo que significa el impulso de la vivienda en sus diferentes tipologías es una demanda ciudadana". "Estamos hablando de que van a ser entre un 70 y un 80% de viviendas protegidas", ha apuntado.

Javier Remírez ha asegurado que "tenemos que trabajar de la mano de los ayuntamientos, como lo estamos haciendo, por ejemplo, en el caso de Orkoien y de Zizur Mayor, para iniciar actuaciones de vivienda". "Esperamos, por parte de los ayuntamientos, una actitud constructiva, porque al final nos la demanda la ciudadanía", ha indicado.

El portavoz del Gobierno ha afirmado que "las reacciones de los grupos municipales son respetables y el diálogo es muy fluido siempre con todos los ayuntamientos de la Comunidad foral, pero por encima de todo ello está el interés general, por encima de todo ello está la demanda de la ciudadanía de que los poderes públicos nos podamos entender para llevar a cabo actuaciones, como en este caso en materia de vivienda". "Hay ejemplos claros, hay ayuntamientos con los cuales ya se está trabajando de manera fluida y de manera coordinada, como es el caso de Orkoien y de Zizur Mayor, para llevar a cabo sus actuaciones, y estoy seguro de que también en el caso de Sarriguren, como también en el Ayuntamiento de Pamplona con todo lo que tiene que ver con el PSIS de Echavacoiz, se realizarán los trabajos al respecto", ha indicado.