Gobierno de Navarra no secundará las concentraciones en apoyo a Ceuta, que "buscan la confrontación" con el de España

Archivo - El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado, sobre la situación que vive Ceuta, que la posición del Ejecutivo foral es "de solidaridad, de responsabilidad y de colaboración institucional" y ha indicado que no acudirán a las concentraciones de esta tarde porque no van a "secundar una iniciativa que busca la confrontación con el Gobierno de España, no la búsqueda de soluciones para la ciudad autónoma de Ceuta".
En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Remírez ha incidido en que no habrá "ninguna representación institucional" del Gobierno foral en las concentraciones de esta tarde. "El Gobierno de Navarra está apoyando a la ciudad autónoma de Ceuta con hechos, y como corresponde. No quien más grita apoya más a Ceuta. Apoya más a Ceuta quien hace acciones concretas, que es lo que está haciendo este Gobierno, poniéndose a disposición del Gobierno de España y, por tanto, de la ciudad autónoma de Ceuta, para acoger, en su caso, a menores que no tienen espacio en la ciudad autónoma", ha expuesto.
Según ha dicho, "esto no es lo que están haciendo otras comunidades autónomas del Partido Popular y de Vox, que están haciendo dejación de funciones y perjudicando a la ciudad autónoma de Ceuta". "Los mismos que hoy apoyan esas concentraciones, se están negando a ayudar a la ciudad de Ceuta. Por tanto, no es quien más grita, sino quien más hace, y quien está haciendo es el Gobierno de Navarra", ha insistido Remírez.
El portavoz del Gobierno ha indicado que "Navarra ha manifestado su disposición a cumplir con sus obligaciones, es decir, a acoger en su caso a migrantes que por ley nos correspondan, pero entendemos también que no solo estamos ante una obligación legal, sino también una obligación ética". "No olvidemos que estamos hablando de niños y de niñas", ha expuesto.
Remírez ha manifestado que respetan las concentraciones de esta tarde pero "la solidaridad con Ceuta no se mide únicamente por acudir o no a una manifestación, sino por estar dispuesto precisamente a colaborar, a aportar soluciones y a asumir las responsabilidades que correspondan a cada ámbito institucional". "Y algunos gobiernos autonómicos liderados por las personas que han secundado esas concentraciones no lo están haciendo", ha criticado.
A su juicio, "Navarra está haciendo lo que debe, construir puentes y no muros y contribuir a una respuesta colectiva, solidaria y responsable".
Preguntado por la gestión que está realizando el Gobierno de España, Remírez ha sido tajante al afirmar que "nosotros como Gobierno de Navarra, por lealtad institucional y por respeto también a los ámbitos competenciales de cada ámbito, marcamos posición sobre lo que es nuestra responsabilidad". "Nuestra responsabilidad se ciñe a lo que marca la norma, que es, en este caso, y si se produjera, acoger a menores migrantes", ha dicho, para incidir que no "vamos a permitir que otros gobiernos autonómicos hagan dejación de sus funciones".
"Más nos preocupa esa situación, especialmente de gobiernos autonómicos limítrofes, que parece que no quieren cumplir con sus obligaciones", ha dicho, para advertir de que "no vamos a permitir que Navarra y la ciudadanía de Navarra paguen esa irresponsabilidad".