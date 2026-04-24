El Gobierno de Navarra organiza un curso para personal de guías caninos de 9 fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

Imágenes de un momento de la formación - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Interior, ha organizado una formación, con 22 plazas, dirigida al personal de guías caninos de nueve fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Impartido en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra (ESEN), el curso ha tratado los sistemas de interrogación, registros y sistemas de ocultación y también ha tenido una parte práctica para analizar casos reales e implementar los conocimientos y habilidades estudiadas junto con los perros.

En la formación han participado, concretamente, agentes de la Policía Foral, Ertzaina, Guardia Civil, del Ejército de Tierra, y efectivos de las policías locales de Tenerife, Móstoles, La Oliva, Girona y de la Guardia Urbana de Barcelona.

En su parte teórica, el curso ha tenido como finalidad conocer y comprender el marco jurídico-normativo actual en el que se realizan las identificaciones y registros, tratar aspectos sociales, emocionales y psicológicos y la adquisición de las competencias y habilidades necesarias para la intervención de sistemas de ocultación.

Concretamente, las personas asistentes han sido formadas para identificar los factores que influyen en la evaluación del riesgo, clasificarlos "adecuadamente" y emplearlos en la intervención diaria; obtener las habilidades necesarias para interpretar el comportamiento no verbal de las personas con las que interactúan durante controles y actuaciones operativas, así como estructurar entrevistas breves que permitan "obtener información relevante", y conseguir reconocer indicios de ocultación de sustancias prohibidas, divisas u otros objetos ilícitos principalmente en vehículos, además de enseñar cómo recuperarlos de forma segura.