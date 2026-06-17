Gobierno de Navarra y organizaciones agrarias acuerdan "extremar las precauciones" ante el riesgo de incendios

Archivo - Foto de archivo de una zona calcinada por el incendio forestal en Urraúl Alto en septiembre de 2025. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha mantenido este miércoles una reunión con representantes de las organizaciones agrarias de la Comunidad foral en la que han analizado la situación de forma conjunta y se ha acordado "extremar las precauciones" en las actividades agrícolas ante el alto riesgo de incendios forestales previsto para los próximos días.

Concretamente, han participado el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi; el director general de Interior, Salvador Díez; la directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña, y representantes de los Servicios de Bomberos de Navarra, Protección Civil y Forestal del Ejecutivo foral. Por parte de las organizaciones agrarias, han estado presentes representantes de los sindicatos UAGN y EHNE, de las cooperativas agrupadas en UCAN y la asociación de empresas forestales Ademan.

En el encuentro, han analizado conjuntamente la situación por riesgo alto y extremo de incendios, debido a las altas temperaturas de estos días, y la aplicación en las labores agrícolas y de cosecha de las restricciones preventivas que se establecen en el Plan para la prevención, vigilancia y extinción de incendios en la Comunidad foral, actualizado el pasado 25 de mayo. Este plan regula las condiciones de empleo de maquinaria agrícola o forestal cuando existe un índice muy alto o extremo, según el mapa de meteoalertas.

Según indican desde el Gobierno de Navarra, los representantes de las organizaciones agrarias han mostrado su "abierta predisposición" a colaborar en labores de prevención durante las labores de cosecha y, de hecho, las cooperativas agrarias distribuirán entre sus asociados un mensaje de alerta con algunas recomendaciones para "extremar precauciones", más allá de las restricciones que establece la normativa, como realizar las labores de cosecha desde primeras horas de la mañana, evitar las horas de más calor del día o evitar trabajar junto a zonas forestales o núcleos urbanos, entre otras.

MONITORIZACIÓN EXHAUSTIVA DE LA SITUACIÓN

Durante el encuentro, se ha trasladado que por parte de la Dirección General de Interior se va a continuar monitorizando la situación "de forma exhaustiva", para establecer, si fuera necesario, medidas "más acordes" que pudieran afectar a las actividades agrícolas o de cualquier otra índole, en ciertas zonas de la Comunidad foral, adecuándolas a la situación de emergencia que se pueda producir en cada momento, en función de las previsiones meteorológicas y el riesgo de incendios existente.

En este sentido, este martes a las 15.00 horas se activó el nivel 0 de pre-emergencia del Plan Especial ante el riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA), ante el alto riesgo de incendio forestal en los próximos días, ya que de producirse incendios se prevé que su evolución pueda ser desfavorable, en vista de las condiciones meteorológicas y del estado de la vegetación.

RIESGO EXTREMO Y MUY ALTO DE INCENDIOS EN NAVARRA DESDE EL JUEVES

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recoge, para este miércoles, un riesgo "muy alto" de incendios en la mayor parte de Navarra. A partir del jueves, el riesgo se extenderá a la totalidad del territorio foral, con niveles de riesgo "extremo" en la mitad norte" y "muy alto" en el resto del territorio. AEMET prevé que estos altos niveles de riesgo se mantengan durante el resto de la semana y también el lunes.

Asimismo, la previsión recoge una subida progresiva de las temperaturas, con máximas que rodarán hoy los 38 grados y continuarán en ascenso y que podrán alcanzar el domingo picos de hasta 42 grados en diferentes zonas de Navarra. Por su parte, las temperaturas mínimas también irán subiendo a medida que avanza la semana.

En cuento al viento, predominarán los vientos de componente sur, que dificultarán la recuperación nocturna de la humedad de la vegetación, ya de por sí seca por la ausencia de precipitaciones en las últimas semanas.