El Gobierno de Navarra recomienda extremar la precaución durante el fin de semana ante el alto riesgo de incendios

Imagen de la previsión de hoy viernes. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra recuerda la necesidad de extremar la precaución durante el fin de semana y evitar cualquier actividad que pueda producir incendios. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) el riesgo de incendio será "muy alto" o "extremo" en la práctica totalidad del territorio de Navarra, continuando la tendencia iniciada a principios de semana y que se prevé que se mantenga también durante los próximos días.

A lo largo del fin de semana, las previsiones recogen temperaturas máximas en ascenso, que el domingo superaran los 40 grados en casi toda la comunidad y que el martes podrían rondar los 42 grados en zonas amplias de Navarra, ha informado el Ejecutivo.

Asimismo, este viernes y mañana sábado se esperan tormentas que pueden estar asociadas a vientos intensos, por lo que se recomienda extremar los precauciones en las actividades realizadas en terrenos no urbanizables, en cumplimiento de la normativa vigente.

AUSENCIA DE PRECIPITACIONES

En los dos tercios inferiores de la Comunidad foral no se han registrado precipitaciones significativas en los últimos 30 días, lo que, unido a las temperaturas y la falta de recuperación de humedad nocturna, hace que la vegetación esté completamente disponible para arder ante cualquier fuente de ignición externa, ha expuesto el Gobierno.

En este sentido, se recomienda extremar las precauciones en las labores de cosecha de cereal y otros cultivos con bajo contenido de humedad, así como en otras actividades profesionales en el medio rural. A causa de lo complicado de la situación meteorológica, se recomienda no realizar estos trabajos a partir de las 14 horas.

Además, en suelo urbano, se desaconseja el uso del fuego en exteriores, específicamente la celebración de hogueras, barbacoas y el uso de material pirotécnico o cualquier artefacto con fuego hasta que se produzca una normalización de las temperaturas y las condiciones de humedad de la vegetación.

COMUNICACIÓN CON ENTIDADES LOCALES

El Servicio de Emergencias, Prevención y Protección Civil se ha puesto en contacto con las entidades locales para trasladarles la necesidad de extremar las precauciones e intensificar la vigilancia en sus municipios. Y solicitando que se comunique la situación a la ciudadanía.

En este sentido, la Dirección General de Interior va a continuar monitorizando la situación de forma exhaustiva, para establecer, si fuera necesario, medidas más acordes que pudieran afectar a las actividades agrícolas o de cualquier otra índole, en ciertas zonas de la Comunidad foral, adecuándolas a la situación de emergencia que se pueda producir en cada momento, en función de las previsiones meteorológicas y el riesgo de incendios existente.

En este sentido, el martes se activó el nivel 0 de pre-emergencia del Plan Especial ante el riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA), ante el alto riesgo de incendio forestal en los próximos días, ya que de producirse incendios se prevé que su evolución pueda ser desfavorable, en vista de las condiciones meteorológicas y del estado de la vegetación.