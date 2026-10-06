El Gobierno de Navarra reconoce la trayectoria de 17 profesionales en los Premios al Trabajo Autónomo 2026

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha entregado este martes los Premios de Reconocimiento al Trabajo Autónomo de Navarra 2026, con los que el Ejecutivo foral reconoce la trayectoria y contribución de 17 profesionales que desarrollan su actividad en distintos sectores productivos como el agroalimentario, la construcción, el comercio o la hostelería, o en actividades artísticas o belleza y cuidados, entre otros.

En la apertura institucional, Maeztu ha señalado que “esta gala es un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la contribución de todas las personas autónomas al desarrollo social, territorial y económico de Navarra". "Hace ya diez años que pusimos en marcha esta iniciativa para visibilizar el trabajo que realiza el colectivo autónomo y su capacidad de generar oportunidades, riqueza y empleo, y para ensalzar su papel esencial en el fortalecimiento del tejido empresarial navarro. Reconocemos el papel central que jugáis en nuestra sociedad, en nuestra economía y en nuestro tejido empresarial”, ha destacado.

Durante el acto, celebrado en el Hotel Castillo de Gorraiz, en el que ha participado también el director general de Economía Social y Trabajo, Iñaki Mendióroz, se han entregado 16 galardones y una mención especial a personas referentes en el colectivo autónomo.

Estos galardones, que se entregan anualmente desde 2017, han contado con un total de 51 candidaturas. Las personas premiadas han sido elegidas entre el Consejo Navarro del Trabajo Autónomo y la ciudadanía, a través de votación popular.

La mención especial de la gala ha recaído en Enrique Castel-Ruiz Calvo, de la empresa Frutas Castel-Ruiz S.A., con más de 70 años de trayectoria, “por su cariño inmenso por la profesión, por Tudela y por su agricultura”, que le han permitido atender, junto a su familia, a cientos de clientes desde la cercanía y la profesionalidad.

Ramón Martínez Zardoya ha sido premiado en la modalidad “Mejor experiencia empresarial masculina”, por su trayectoria al frente de Embutidos Zardoya, en Barillas, un ejemplo de gestión sólida que equilibra la calidad, la tradición artesanal y la innovación en el entorno rural.

Por su parte, Ana Jimeno Pérez de Ciriza ha sido reconocida en la categoría “Mejor experiencia empresarial femenina”, psicóloga y joven emprendedora de Artajona, por su contribución a la mejora de la calidad de vida de su comunidad gracias a su esfuerzo, cercanía y vocación.

Allende Estévez Colás, de la empresa Thaenz, ha recibido el premio en la categoría “Mejor experiencia empresarial joven”, por haber contribuido a la expansión de la marca con su compromiso diario.

En la categoría de “Mejor experiencia empresarial de persona con discapacidad”, ha sido premiada Lluna Barquero Hidalgo, de la empresa El Gantxillo de Mari, por su capacidad de superación y dar respuesta a necesidades locales.

Manuela Klinkert Rondon, de Tinto Coffee, ha sido premiada en la modalidad “Mejor experiencia empresarial innovadora” por poner en marcha una propuesta cultural, sensorial y educativa novedosa en Cadreita.

En la modalidad de “Mejor profesional en agricultura, ganadería, y sector agroalimentario”, ha sido reconocido Samuel Arrondo Berrozpe, de la empresa Agrosab, un proyecto innovador en Fustiñana, que introduce la agricultura de precisión en el medio rural mediante el uso de drones.

En la categoría de “Mejor profesional en fontanería, electricidad, calefacción, climatización, gas y prevención de incendios e ingenierías”, ha sido galardonada Kristina Uzkudun Lantz, de Electricidad Lakuntza, por su valía técnica en un sector tradicionalmente masculinizado.

Elena Salvador Rivas, de ‘El Estudio’, en Azagra, ha sido premiada en la modalidad “Mejor profesional en construcción, carpintería, ebanistería, pintura, albañilería, cristalería, arquitectura, diseño de interiores y paisajismo”. Salvador destaca por su apuesta decidida por el emprendimiento al fundar un estudio de interiorismo con identidad propio en una zona con escasa cultura del diseño.

Además, en la modalidad de “Mejor profesional perteneciente en comercio, confección textil y de calzado”, ha sido premiada Karmentxu Buldain Pérez, por su tienda Flores Bosquecillo, un espacio innovador que entrelaza las flores y la emoción.

En la modalidad “Reparación de vehículos de motor y motocicletas, talleres del sector del metal”, se ha reconocido a Karen Odriozola Elizondo, por su trayectoria en el taller estellés de Lizarrauto, vivida con compromiso diario y entrega total.

En la categoría “Mejor profesional en transporte y almacenamiento”, ha sido galardonada Veronika Tsvetanova Licheva, por su fortaleza y capacidad de organización para conciliar la vida familiar y laboral en un entorno complejo.

Por otro lado, en la modalidad “Mejor profesional en hostelería, pastelerías, panaderías y obradores” se ha galardonado a Consuelo Urmeneta Resa por Dezerto Bardenas, en Arguedas, la primera casa rural en Navarra con 5 estrellas.

En la modalidad “Mejor profesional en información, comunicación, marketing y publicidad, informática, robótica, actividades administrativas, asesorías, abogados, graduados sociales y servicios auxiliares” se ha premiado a Amaia Vizcay Belzunce, de InfoIrati Informática, por dar respuesta a una necesidad clave en el Pirineo navarro.

Ane Burguete Burguete, de Ane Burguete Neuropsicopedagogía, en Lumbier, ha sido premiada en la modalidad “Mejor profesional en educación y formación”, por su metodología lúdica y cercana que potencia la autonomía y el bienestar del alumnado.

En la categoría “Mejor profesional en actividades relacionadas con la salud (física y mental), la belleza y cuidados, farmacia y todo lo relacionado con el mundo animal” ha sido premiada Estíbaliz Hernández Marco, por su proyecto de fisioterapia y osteopatía en Isaba / Izaba.

Por último, en la modalidad “Mejor profesional en actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y servicios socioculturales” ha sido premiada Kattalin Barber Gutiérrez, por su empresa Herbaria en Saragüeta, un proyecto que integra cultivo local y sostenible de flores con creación artística.